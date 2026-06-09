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काम की बात: दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर टर्मिनलों के बीच चलेगी ऑटोमेटेड एयर ट्रेन, DIAL ने शुरू की तैयारी

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। डायल अब एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनलों के बीच ऑटोमेटेड एयर ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है।

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर टर्मिनलों के बीच चलेगी ऑटोमेटेड एयर ट्रेन, DIAL ने शुरू की तैयारी

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तेजी से बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इसे अब वैश्विक ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की तैयारी है। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट पर टर्मिनलों के बीच ऑटोमेटेड एयर ट्रेन चलाने की भी तैयारी है। इससे यात्रियों को आवाजाही में काफी आसानी होगी।

डायल के मुताबिक, एयरपोर्ट पर फिलहाल सालाना 7.9 करोड़ से अधिक यात्रियों की आवाजाही हो रही है। एयरपोर्ट 155 से अधिक मार्गों को जोड़ता है। बढ़ती सुविधाओं के बाद यहां 11 करोड़ प्रति वर्ष यात्रियों की संख्या करने का लक्ष्य है।

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विदेश से लाई जा सकती है ट्रेन

डायल के एक अधिकारी का कहना है कि एयर ट्रेन के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक और ट्रेन विदेशों से लाई जा सकती हैं। इसके लिए दक्षिण कोरिया, जकार्ता, इटली और स्विट्जरलैंड की प्रणालियों का अध्ययन किया गया है। वहीं, ट्रैक बिछाने और स्टेशन निर्माण का काम भारतीय कंपनियों को दिया जाएगा।

स्काईवॉक का भी प्रस्ताव

परियोजना में कार्गो स्टेशन को कार्गो टर्मिनल से जोड़ने के लिए स्काईवॉक भी प्रस्तावित है। एयर ट्रेन के स्टेशन टर्मिनलों के प्रवेश द्वार के पास बनाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को अधिक पैदल न चलना पड़े। एयर ट्रेन में सवार होने के लिए यात्रियों को अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना होगा। व्यस्ततम समय में यह सेवा टर्मिनल-1 और टर्मिनल-3 के बीच बिना रुके चलेगी ताकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बीच कनेक्टिविटी तेज हो सके।

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यात्रियों की भीड़ नियंत्रित कर रहा एआई

इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर एक्सओविस नामक एआई आधारित लाइन प्रबंधन प्रणाली भी लागू की गई है। इससे यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने और आवाजाही को व्यवस्थित करने में भी काफी मदद हो रही है।

तीस माह में ट्रेन चलाने का लक्ष्य

डायल ने एयरपोर्ट के विभिन्न टर्मिनलों और एरोसिटी को जोड़ने के लिए ऑटोमेटेड एयर ट्रेन यानी ऑटोमेटेड पीपल मूवर (एपीएम) परियोजना को मंजूरी दी है। करीब 4000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को अगले 30 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एयर ट्रेन टर्मिनल-1,2,3, एरोसिटी और कार्गो सिटी को आपस में जोड़ेगी।

ट्रांजिट यात्रियों के लिए निशुल्क होगी सेवा

एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, ट्रांजिट यात्रियों के लिए यह सेवा नि:शुल्क होगी, जबकि गैर-यात्रियों को इसके लिए किराया देना होगा। करीब 7.7 किलोमीटर लंबी इस एयर ट्रेन लाइन में 5.7 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा, जबकि लगभग दो किलोमीटर हिस्सा जमीन पर बनाया जाएगा।

रिपोर्ट - अभिनव उपाध्याय

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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