गाजियाबाद में मर्डर! 2 सगे भाइयों ने ऑटोवाले को चाकुओं से गोद डाला; मौत
गाजियाबाद में एक ऑटवाले की दो सगे भाइयों ने हत्या कर दी। दोनों आरोपी भाइयों ने ऑटोवाले को चाकुओं से गोद डाला। ज्यादा घाव होने और खून बह जाने के कारण ऑटोवाले की मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
गाजियाबाद के लोनी में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो सगे भाइयों ने ऑटो चालक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर परिजन घायल को दिल्ली के जग प्रवेश अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जाँच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था।
क्या था पूरा मामला
ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र की जीवन गेट कॉलोनी में रहने वाले 24 साल के आफताब ऑटो चलते थे। पुलिस के मुताबिक परिजनो ने बताया की कुछ समय पहले आफताब का विजय विहार कॉलोनी में रहने वाले कुछ युवकों से झगड़ा हुआ था। मंगलवार रात करीब सवा दस बजे आफताब विजय विहार कॉलोनी पहुंचे थे। कॉलोनी में आफताब की दो सगे भाइयों नदीम और एहत्साम के बीच गाली गलौज के बाद विवाद हो गया। जिस पर दोनों भाइयों ने आफताब पर चाकू से कई वार कर दिए। शोर सुनकर लोगों को एकत्र होने पर दोनों आरोपी भाई फरार हो गए। अब पुलिस दोनों भाइयों की तलाश कर रही है
अस्पताल पहुंचने से पहले मौत
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ इकट्ठा होने के बाद ही आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर परिजन घायल को दिल्ली के जगप्रवेश अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने घायल को मृत घोषित कर दिया। परिजन ने मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपियों की तलाश के लिए इलाके के सीसीटीवी की मदद भी ली जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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