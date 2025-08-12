सिर्फ इतने से रुपए के विवाद में ऑटो चालक पर घातक हमला, गुरुग्राम का हैरान करने वाला VIDEO

वारदात के बारे में अस्पताल से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के अन्य साथियों की गिरफ्तारी भी जल्द करने का आश्वासन दिया है।

गुरुग्राम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां पर एक युवक और ऑटो वाले के बीच दस रुपए को लेकर हुआ विवाद इतना बढ गया कि युवक ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ ऑटो चालक पर डंडे और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। जिसके बाद गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसके परिजनों ने उसे गुरुग्राम के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना 10 अगस्त को सेक्टर-9ए थाना इलाके में हुई थी। पुलिस को ऑटो चालक विपिन के झगड़े में घायल होकर नागरिक अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता लगा कि घायल को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है, लेकिन परिजन उसे गुरुग्राम के ही एक निजी अस्पताल ले गए। जब पुलिस निजी अस्पताल पहुंची तो यहां घायल विपिन की चाची व परिवार के अन्य सदस्य मिले जिन्होंने पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज कराया।

रविवार को हुई यह मारपीट की यह वारदात, घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले राम विशाल दुबे व कृष्णा कॉलोनी के रहने वाले लक्ष्मण के रूप में हुई।

परिजनों ने पुलिस को बताया कि विपिन ने उन्हें फोन कर बताया था कि उसका रवि नगर पेट्रोल पंप के पास सवारी से दस रुपए के किराए को लेकर झगड़ा हो गया है। जब वह मौके पर पहुंचे तो पाया कि करीब आधा दर्जन युवक विपिन को पीट रहे हैं। उन्होंने मौके पर बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन्हें भी पीटा।

विपिन के परिजनों ने बताया कि फिर आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इसके बाद वह विपिन को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर गए, जहां से रेफर किए जाने के बाद वह विपिन को निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले आए, जहां विपिन का इलाज चल रहा है।