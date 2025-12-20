गुरुग्राम में नाबालिग बहनों को अगवा कर युवक ने एक से किया रेप, पुलिस से बचने फ्लाईओवर से लगा दी छलांग

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, अपहरण करने के बाद सर्वेश उन दोनों लड़कियों को एक सुनसान जगह पर ले गया और इनमें से बड़ी बहन के साथ रेप किया, जबकि इस दौरान उसकी छोटी बहन आरोपी के ऑटो-रिक्शा में बैठी रही।

गुरुग्राम में दो नाबालिग बहनों के अपहरण और फिर इसके बाद उनमें से एक के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को 29 साल के एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने पिछले हफ्ते अंजाम दिया था और इसके बाद से ही फरार था। इसके बाद सोमवार को जब वह पुलिस को मिला तो उसने भागने की कोशिश की और फ्लाईओवर से छलांग लगा दी, जिसके चलते उसके दोनों पैर टूट गए। पुलिस ने ठीक होने के बाद उसकी गिरफ्तारी की बात कही है।

मामले की जानकारी देते हुए शनिवार को पुलिस ने बताया कि आरोपी ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने 6 और 8 साल की दो नाबालिग बहनों को किडनैप करते हुए यह वारदात की। वह उन दोनों को लालच देकर मानेसर के पास स्थित एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी शख्स की पहचान सर्वेश नाम के युवक के रूप में हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला है। वह शादीशुदा है और एक बेटी का बाप भी है। आरोपी ने 13 दिसंबर को इस वारदात को उस समय अंजाम दिया, जब दोनों बच्चियां मानेसर के पास एक गांव में स्थित खेत में खेल रही थीं। इसी दौरान उसने दोनों बहनों को चॉकलेट का लालच दिया और फिर उन्हें अगवा करके अपने साथ ले गया।

पुलिस के मुताबिक, अपहरण करने के बाद सर्वेश उन दोनों लड़कियों को एक सुनसान जगह पर ले गया और इनमें से बड़ी बहन के साथ रेप किया, जबकि इस दौरान उसकी छोटी बहन आरोपी के ऑटो-रिक्शा में बैठी रही। पुलिस ने कहा कि सर्वेश ने लड़कियों को चॉकलेट और ऑटो की सवारी का लालच दिया था।

इसी दौरान वहां रहने वाले लोगों ने जब उसे बच्ची के साथ गलत काम करते देखकर शोर मचाया, तो वह डर के मारे अपना ऑटो वहीं छोड़कर पैदल ही वहां से भाग निकला। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बहनों को वहां से ले गई। मामले में केस दर्ज करने के बाद मानेसर पुलिस स्टेशन और मानेसर क्राइम ब्रांच की टीमों ने सर्वेश की तलाश शुरू की, जो कासन गांव में अकेला रहता था।

सोमवार को, जब वह गुरुग्राम से भागने की तैयारी कर रहा था और पचगांव के पास KMP एक्सप्रेसवे पर खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था, तभी एक पुलिस टीम ने उसे देख लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को देखकर सर्वेश घबरा गया और फ्लाईओवर से कूद गया, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए।