auto driver held for robbing passenger of Rs 20000 in Delhi सुनसान इलाके पर ले जाकर लूट लिए 20 हजार रुपए; दिल्ली में ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने ऐसे बनाया लोगों को शिकार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsauto driver held for robbing passenger of Rs 20000 in Delhi

सुनसान इलाके पर ले जाकर लूट लिए 20 हजार रुपए; दिल्ली में ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने ऐसे बनाया लोगों को शिकार

दिल्ली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर यात्रियों को सुनसान इलाकों पर ले जाकर उन्हें लूटने का काम करता था। पुलिस ने इस मामले में ऑटो रिक्शा ड्राइवर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआईMon, 18 Aug 2025 06:44 PM
share Share
Follow Us on
सुनसान इलाके पर ले जाकर लूट लिए 20 हजार रुपए; दिल्ली में ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने ऐसे बनाया लोगों को शिकार

दिल्ली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर यात्रियों को सुनसान इलाकों पर ले जाकर उन्हें लूटने का काम करता था। पुलिस ने इस मामले में ऑटो रिक्शा ड्राइवर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला तब सामने आया जब 12 अगस्त को विकास (22) पहली बार बिहार से दिल्ली आया था और उसने सुबह करीब 5.45 बजे आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बाहर से टिकरी बॉर्डर जाने के लिए ऑटोरिक्शा लिया। पुलिस ने बताया कि ऑटोरिक्शा में पहले से ही एक और यात्री बैठा हुआ था।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसे गंतव्य तक पहुंचाने के बजाय, ड्राइवर ने गाड़ी को बुराड़ी-मुकुंदपुर सर्विस रोड पर मोड़ दिया। वहां उसने गाड़ी रोकी और विकास को बताया कि वे पहुंच गए हैं। विकास ने 150 रुपये का भुगतान करने के लिए जब यूपीआई कोड स्कैन किया, तो ड्राइवर और अन्य यात्री ने कथित तौर पर उसका फोन छीन लिया, पासवर्ड बताने की धमकी दी और भागने से पहले उसके ई-वॉलेट से 20,000 रुपये निकाल लिए।

पीड़ित की शिकायत के आधार पर बुराड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और अपराधियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान की गई और उनकी गतिविधियों का पता लगाया गया। जिस मोबाइल नंबर पर पैसे ट्रांसफर किए गए थे, उससे टीम को आरोपी तक पहुंचने में मदद मिली और 25 साल के योगेश को गिरफ्तार कर लिया गया।

उसने पुलिस को बताया कि वह और उसका साथी 29 साल का मोहम्मद अली रात में ऑटोरिक्शा चलाते थे और अनजान यात्रियों को कम किराए का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे। फिर वे यात्रियों को सुनसान इलाकों में ले जाकर लूट लेते थे।

अधिकारी ने आगे बताया, दोनों ने जहांगीरपुरी के एक एटीएम से लूटी गई रकम निकाली और उसे बराबर-बराबर बांट लिया। योगेश के खुलासे के बाद, कई जगहों पर छापेमारी की गई और 16 अगस्त को अली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों स्कूल छोड़ चुके हैं। उन्हें नशे की लत है और डकैती के एक मामले में जेल की सजा काट चुके हैं।