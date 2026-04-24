'आंटी ने बुलाया था', दिल्ली में IRS के घर में कैसे घुसा हैवान राहुल; परिवार के बारे में सबकुछ जानता था
दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, राहुल अधिकारी के परिवार के बारे में सबकुछ जानता था, जिसका फायदा उठाकर घर में घुसा और लड़की की हत्या कर दी।
दिल्ली की अमर कॉलोनी में आईआरएस की बेटी से रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। घर में घुसने के लिए आरोपी राहुल मीणा ने परिवार के भरोसे का फायदा उठाया। घर पर पहुंचने के बाद राहुल ने कहा था कि 'आंटी ने बुलाया है।' ये बात सुनने के बाद अधिकारी की बेटी निश्चिंत हो गई और अपना काम करने लगी। लेकिन हैवान राहुल ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद रेप किया फिर वहां से फरार हो गया।
'आंटी ने बुलाया था'
घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान आरोपी राहुल को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद राहुल ने खुलासा करते हुए बताया कि परिवार के भरोसे का फायदा उठाकर घर में घुसा था और पूछे जाने पर बताया था कि ‘आंटी ने बुलाया था।’
परिवार के बारे में सब जानता था राहुल
दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी राहुल को घर के बारे में पूरी जानकारी थी। घर का लेआउट कैसा है चाबियां कहां रखी होती हैं। इसके साथ ही राहुल को परिवार के रोजाना का शेड्यूल के बारे में भी जानकारी थी। परिवार की जानकारी और उनके भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी घर में घुसा और लड़की की जान ले ली।
8 महीने तक परिवार के साथ काम किया
मर्डर के आरोपी राहुल मीणा ने आईआरएस परिवार के साथ 8 महीने तक काम किया था। राहुल ने बताया कि 8 महीने के दौरान परिवार का उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार था और उसे हर महीने 20 हजार रुपए की सैलरी के साथ बोनस भी मिलता था। इन सबके बावजूद आरोपी ने भरोसे का फायदा उठाया और उनकी बेटी की हत्या कर दी।
सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि सुबह करीब 6.30 पर राहुल को कॉलोनी में घुसते और छत पर बने स्टडी रूम की ओर जाते हुए देखा गया था। यहां स्टडी रूम में 22 साल की पीड़िता पढ़ रही थी। परिजनों ने बताया कि आईआरएस की बेटी आईआईटी ग्रेजुएट थी। यहां पहुंचने के बाद आरोपी ने गला घोंटकर उसपर हमला किया और जब उसने विरोध किया तो लैंप से हमला कर घायल कर दिया। इस दौरान पीड़िता को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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