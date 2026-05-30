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नोएडा में मानवता शर्मसार; घर में सो रही 75 वर्षीय बुजुर्ग से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर बेरहमी से पीटा

Sourabh Jain भाषा, नोएडा, यूपी
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जब पीड़िता ने शोर मचाने और विरोध करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उनके चेहरे पर काट लिया और लगातार कई घूंसे मारे। इस हमले में महिला का दांत टूट गया और आंख पर भी गंभीर चोट आई है।

नोएडा में मानवता शर्मसार; घर में सो रही 75 वर्षीय बुजुर्ग से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर बेरहमी से पीटा

उत्तर प्रदेश के नोएडा से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां खंडेरा गांव में एक व्यक्ति ने घर में अकेली सो रही 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म की कोशिश की। जब महिला ने हिम्मत दिखाते हुए विरोध किया, तो आरोपी ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उनका दांत टूट गया और आंखों पर गंभीर चोट आई है। आरोपी युवक पड़ोस में ही रहता है, और महिला को घर में अकेला देख घुस आया था।

इस बारे में जानकारी देते हुए थाना जारचा के प्रभारी निरीक्षक कैलाश नाथ ने बताया कि खंडेरा गांव के एक निवासी ने बीती रात मामला दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार, पीड़ित महिला अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहती हैं। घटना के समय बेटा और बहू किसी काम से बाहर गए हुए थे और महिला घर में अकेली सो रही थीं।

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महिला का मुंह दबाकर करने लगा छेड़खानी

आरोपी की पहचान पड़ोस में रहने वाला गजे सिंह (पुत्र रंजीत सिंह) के रूप में हुई है। वह रात करीब एक बजे दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हुआ था। आरोपी ने सो रही बुजुर्ग महिला का मुंह दबाकर उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी और फिर दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान उसने महिला के कपड़े भी फाड़ दिए।

विरोध करने पर घूंसे मारे और काटने लगा

जब पीड़िता ने शोर मचाने और विरोध करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उनके चेहरे पर काट लिया और घूंसे मारे। इस हमले में महिला का दांत टूट गया और उनकी आंख पर गंभीर चोट आई है।

शोर सुनकर जब पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तो आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी दी और गाली-गलौज करते हुए वहां से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और मामले की गहनता से जांच जारी है।

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निर्माणाधीन मकान से गिरकर मजदूर की मौत

उधर एक अन्य घटना में नोएडा के थाना सेक्टर-39 क्षेत्र की सलारपुर कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में काम करते समय एक मजदूर ऊंचाई से नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल मजदूर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

थाना सेक्टर-39 के प्रभारी निरीक्षक डी.पी. शुक्ल ने बताया कि सलारपुर गांव निवासी विजेंद्र भड़ाना के मकान में निर्माण कार्य चल रहा था। उसी मकान में 43 वर्षीय मजदूर रामचरण शनिवार सुबह निर्माण कार्य में जुटा हुआ था। इसी दौरान वह ऊंचाई से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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