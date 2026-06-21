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गाजियाबाद में नाबालिग छात्रा से रेप की कोशिश, बचने के दौरान बिल्डिंग से गिरी

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में एक नाबालिग छात्रा खुद को बचाने की कोशिश में बिल्डिंग से नीचे गिर गई। दरअसल, उसी बिल्डिंग में रहने एक नाबालिग छात्र ने उससे रेप करने की कोशिश की। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। छात्रा के गले और पेट में चोटें आई हैं। उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी छात्र को पकड़ लिया है।

गाजियाबाद में नाबालिग छात्रा से रेप की कोशिश, बचने के दौरान बिल्डिंग से गिरी

गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में घर में घुसकर नाबालिग छात्रा से रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोपी से बचने के दौरान नाबालिग लड़की फ्लैट की पहली मंजिल से गिर गई। घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने इमारत में ही किराए पर रहने वाले आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया।

खोड़ा क्षेत्र की एक कॉलोनी की तीन मंजिला मकान की पहली मंजिल पर नाबालिग लड़की अपने माता-पिता के साथ रहती है। इसी इमारत में दूसरी मंजिल पर आरोपी नाबालिग परिवार के साथ रहता है। आरोपी और पीड़िता दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं। लड़की कक्षा नौ और लड़का कक्षा दस का छात्र है। स्कूल दो शिफ्ट में चलता है। किशोरी सुबह की शिफ्ट में स्कूल जाती है और आरोपी दोपहर वाली शिफ्ट में जाता है।

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रात को चुपके से फ्लैट में घुसा

शुक्रवार की रात लगभग डेढ़ बजे किशोरी माता-पिता के साथ फ्लैट में सो रही थी। आरोप है कि इसी दौरान नाबालिग किसी तरह से फ्लैट में घुस गया और किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया। लड़की बचने के लिए बालकनी की ओर भागी। किशोर भी उसके पीछे गया। बचने के प्रयास में किशोरी बालकनी से नीचे गिर गई।

गर्दन और पैर में चोट लगी

पहली मंजिल से किशोरी के गिरने की आवाज सुनने के बाद काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया। जहां से उसे जीटीबी रेफर कर दिया गया। किशोरी की गर्दन और पैरों में चोट आई हैं। पुलिस के अनुसार किशोरी की हालत खतरे से बाहर है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस किशोरी से घटना के संबंध में जानकारी करेगी।

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घटना के बाद आरोपी अपने फ्लैट में सो गया

किशोरी के फ्लैट से भागने के बाद नाबालिग अपने फ्लैट में पहुंच कर बिस्तर पर लेट गया था। शोर मचने पर किशोरी के परिजनों ने उसे और उसके परिवार को बाहर आने के लिए कहा। काफी देर तक तो नाबालिग के परिजन मामला समझ नहीं सके। जब किशोरी की बहन ने उन्हें पूरी बात बताई तो वह भी सदमे में आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया।

डिलीवरी ब्वॉय का काम करता है आरोपी

आसपास के लोगों ने बताया कि इस समय स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, जिसके चलते आरोपी एक कंपनी में डिलीवरी ब्वॉय का काम करता है। लोगों ने बताया कि किशोर और किशोरी के बीच कुछ दिन पहले कहासुनी भी हुई थी।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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