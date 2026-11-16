दिल्ली के ट्रेड फेयर की टिकट देने के नाम पर लोगों से ठगी, फोन हैक करने की कोशिश
मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब महिला ने शिकायत दी कि ट्रेड फेयर का टिकट देने के नाम पर उसका फोन हैक करने की कोशिश की गई है।
दिल्ली के के प्रगति मैदान में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की टिकट दिलाने के नाम लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शख्स पर आरोप है कि वे क्यू आर कोड का इस्तेमाल कर लोगों का फोन हैक करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह एक एक महिला का आईफोन भी हैक करने की कोशिश की गई। हालांकि इससे पहले आरोपी उसके अकाउंट से पैसे निकालता, महिला को ठगी का अहसास हुआ और उसके पुलिस को मामले की सूचना दी।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक महिला रविवार दोपहर प्रगति मैदान पहुंची। वहां उसने गेट नंबर चार के पास ऑफिशियल ऐप से टिकट खरीदने की कोशिश की। इसी दौरान एक सख्स उसके पास आया और 400 रुपए में टिकट देने की बात कही। इसके बाद शख्स ने महिला को एक क्यूआर कोड दिया।
क्यूआर कोड स्कैन करने के फोन हैकिंग की कोशिश
महिला ने उसे स्कैन किया तो उसके अकाउंट से 1200 कट गए। इसके बाद उसके फोन में भी गड़बड़ शुरू हो गई। कुछ देर बाद उसको एक मैसेज मिला कि उसके अकाउंट में लॉग इन करने की कोशिश की गई है। महिला को जैसे ही ठगी और फोन हैकिंग का पता चला, उसने तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस ने भी तुरंत ऐक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी की पहचान 38 साल के मोहम्मद फैसल के तौर पर हुई है। वे दिल्ली के मौजपुर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। पूछताछ के दौरान, फैसल ने बताया कि उसका एक साथी ट्रेड फेयर जैसे अलग-अलग कार्यक्रमों की टिकट लाता था जिन्हें वो ऐसे लोगों को बेचता था जो ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट नहीं ले पा रहे हैं। कई बार वे लोगों से पैसे तो लेता था लेकिन उन्हें टिकट नहीं देता था। पहले भी उस पर इस तरह का मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस ने आरोपी के साथी को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ट्रेड फेयर की टिकट देने के नाम पर और कितने लोगों से ठगी की गई है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें