'इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश और धर्म का शोषण'; दशहरा में जेएनयू में हुई झड़प पर छात्र संघ

जेएनयू में गुरुवार को दशहरा के मौके पर आयोजित 'विसर्जन शोभा यात्रा' के दौरान दो छात्र गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। यह घटना उस समय हुई जब एबीवीपी ने विजयदशमी पर रावण दहन कार्यक्रम के दौरान पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम की तस्वीरों को रावण के रूप में जलाया।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में गुरुवार को दशहरा के मौके पर आयोजित 'विसर्जन शोभा यात्रा' के दौरान दो छात्र गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। यह घटना उस समय हुई जब एबीवीपी ने विजयदशमी पर रावण दहन कार्यक्रम के दौरान पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम की तस्वीरों को रावण के रूप में जलाया। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन (जेएनयूएसयू) ने एबीवीपी पर आरोप लगाया कि ऐसा जानबूझकर किया गया जिससे कि धर्म का शोषण किया जा सके और इस्लामोफोबिया फैलाया जा सके।

जेएनयूएसयू के अनुसार, “उमर और शरजील पिछले पांच सालों से जेल में हैं, उनके मामले अभी भी विचाराधीन हैं और बेबुनियाद आधारों पर बार-बार जमानत खारिज की गई है। इसके बावजूद एबीवीपी ने सार्वजनिक रूप से उन्हें निशाना बनाया।”

जेएनयूएसयू ने एबीवीपी और आरएसएस पर धर्म को राजनीतिक लाभ के लिए हथियार बनाने का आरोप लगाया और दुर्गा पूजा का विरोध करने के दावे को खारिज किया। छात्र संघ ने कहा, "दुर्गा पूजा सहित कई त्योहारों का पिछले कई दिनों से कैंपस में शांतिपूर्वक आयोजन हुआ है, और किसी भी प्रकार की हिंसा या बाधा की कोई घटना नहीं हुई।"

जेएनयूएसयू द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "2 अक्टूबर को एबीवीपी ने एक बार फिर अपने सांप्रदायिक एजेंडे का उजागर करते हुए रावण दहन का आयोजन किया, जिसमें जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम को रावण के रूप में दर्शाया गया। यह धर्म का शोषण करने और जानबूझकर इस्लामोफोबिया फैलाने का एक प्रयास था। उमर और शरजील को पांच साल की सजा हो चुकी है। उनके मामलों की सुनवाई अभी भी चल रही है और बार-बार बेबुनियाद आधारों पर जमानत खारिज की गई है। इसके बाद भी एबीवीपी ने सड़कों पर पब्लिक ट्रायल का विकल्प चुना।''

जेएनयूएसयू ने एबीवीपी और आरएसएस पर राजनीतिक लाभ के लिए धर्म को हथियार बनाने का आरोप लगाया है और दुर्गा पूजा का विरोध करने के उनके दावों को खारिज किया है। उन्होंने एबीवीपी को उनके विरोध प्रदर्शन के दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश करने की चुनौती भी दी है। इसके साथ ही जेएनयूएसयू ने एबीवीपी के आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

इस बीच, इससे पहले, जेएनयूएसयू के जॉइंट सेक्रेट्री वैभव मीणा ने कहा कि उन्होंने साबरमती में प्रतीकात्मक 'रावण दहन' का आह्वान किया था, जिसका उद्देश्य ‘नक्सल जैसी ताकतों’ को निशाना बनाना था। मीणा ने दावा किया कि इस कार्यक्रम के दौरान अफजल गुरु, उमर खालिद, शरजील इमाम, जी साईं बाबा और चारु मजूमदार सहित कथित नक्सली विचारधारा वाले व्यक्तियों के पुतले और तस्वीरें जलाई गईं।

उन्होंने कहा, "आज विजयादशमी के दिन, जेएनयूएसयू ने आह्वान किया था कि हम नक्सली ताकतों के रूप में नक्सली रावण का दहन करेंगे। जेएनयू में नवरात्रि की नौ दिवसीय दुर्गा पूजा भी मनाई जाती है। विजयादशमी के दिन मूर्ति विसर्जन किया जाता है। इसलिए, एक 'शोभा यात्रा' भी निकाली जा रही थी। सबसे पहले, साबरमती में सभी नक्सली नेताओं और अफजल गुरु, उमर खालिद, शरजील इमाम, जी साईं बाबा, चारु मजूमदार जैसे नक्सली विचारधारा वाले लोगों की तस्वीरों के साथ 'रावण दहन' किया गया।"