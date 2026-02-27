Hindustan Hindi News
इस्लाम पर विवादित बोल वाले X मुस्लिम सलीम पर हमला; दफ्तर में घुसकर गला रेता

Feb 27, 2026 04:55 pm IST
इस्लाम की आलोचना और धार्मिक कुरीतियों पर टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर शुक्रवार को जानलेवा हमला हो गया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में यूट्यूबर के दफ्तर में घुसकर बदमाशों ने उनका गला रेत दिया और पेट में चाकू घोंप कर फरार हो गए।

गाजियाबाद के लोनी इलाके में यूट्यूबर के दफ्तर में घुसकर बदमाशों ने उनका गला रेत दिया और पेट में चाकू घोंप कर फरार हो गए। सलीम वास्तिक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

लोनी थाना क्षेत्र की अली गार्डन कॉलोनी में रहने वाले 50 वर्षीय सलीम वारसी यूट्यूब पर सलीम वास्तिक 0007 के नाम से चैनल चलाते है। वह यूट्यूब पर इस्लामिक कुरीतियों के खिलाफ अक्सर वीडियो बनाकर डालते रहते हैं। जिसके चलते कुछ लोग उनसे रंजिश रखते थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को लोनी थाना क्षेत्र की अली गॉर्डन कॉलोनी में सलीम पर उस वक्त हमला हुआ जब वह अपने दफ्तर में बैठे थे।

बाइक सवार बदमाशों ने अचानक किया हमला

बाइक सवार दो बदमाश अचानक पहुंचे। वे दफ्तर के अंदर घुसे और सलीम की गर्दन रेत डाली। पेट में भी चाकू से वार किया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने सलीम को गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया है।

हेलमेट पहने हुए थे हमलावर

आसपास के लोगों ने बताया कि शुक्रवार सुबह वह घर पर स्थित कार्यालय पर बैठे हुए थे। इस दौरान बाइक सवार दो बदमाश उनके कार्यालय पर पहुंचे। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। दोनों ने कार्यालय में मौजूद यूट्यूबर की गर्दन रेतकर पेट पर चाकू से वार कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी।

सीसीटीवी से हमलावरों की तलाश

पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर गंभीर हालत में यूट्यूबर को जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद से पत्नी अफसाना व पुत्र उस्मान का रो-रोकर बुरा हाल है। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि घायल का जीटीबी अस्पताल में उपचार में जारी है। पुलिस टीम घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में जुटी है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

