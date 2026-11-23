दिल्ली के जामा मस्जिद थाने में पुलिस पर हमला, चाकूबाजी में 5 जवान घायल
नबील नाम के शख्स को थाने में लाया गया था। यहीं उसने पुलिस पर हमला कर दिया। उसके एक के बाद एक कई पुलिसकर्मियों पर हमला किया।
हेमंत कुमार, नई दिल्ली: जामा मस्जिद थाने में पुलिस के जवानों पर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उनकी गर्दन और चेहरे पर चोट लगी है। घटना दोपहर ढाई बजे की बताई जा रही है। पारिवारिक विवाद के मामले में नबील नाम के शख्स को थाने में लाया गया था। यहीं उसने पुलिस पर हमला कर दिया। उसके एक के बाद एक कई पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इसके बाद वे मौके से फरार हो गया। उसी दौरान उसने पास से गुजर रहे टू व्हीलर को भी लूट लिया। उधर पुलिस ने भी तुरंत आरोपी का पीछा किया और आरोपी को दबोच लिया।
हमले के बाद सभी घायल जवानों को पहले संजीवनी अस्पताल ले जाया गया और बाद में आगे के इलाज के लिए सर गंगा राम अस्पताल रेफर कर दिया गया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशंस यूनिट की एक टीम ने आरोपी का पीछा किया और उसे चितली कब्र इलाके में ढूंढ निकाला। उसे पकड़ने की कोशिश के दौरान, आरोपी ने फिर से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसके चलते पुलिस टीम को उसे काबू में करने के लिए गोली चलानी पड़ी। उसे गोली लगी है और उसे पास के अस्पताल ले जाया जा रहा है।
पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में आरोपी को दबोचा
वहीं अन्य एक घटना में दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर में पुलिसकर्मियों पर भीड़ द्वारा किए गए हमले के मामले में वांटेड 20 साल के एक युवक को 14 महीने से ज्यादा समय बाद राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी अरबाज खान उर्फ बैजू को 20 नवंबर को राजस्थान के भिवाड़ी के एक गांव से पकड़ा गया।
यह घटना 15 सितंबर, 2025 को हुई थी, जब चंदन होला गांव में पुलिस की एक टीम पर ईंटों, डंडों और पत्थरों से लैस भीड़ ने कथित तौर पर हमला कर दिया था, जिसमें चार पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस संबंध में 16 सितंबर, 2025 को फतेहपुर बेरी थाने में मामला दर्ज किया गया था।
भिवाड़ी में छिपे होने की मिली थी खूफिया सूचना
अधिकारियों के अनुसार, पुलिस की एक टीम को 19 नवंबर को गुप्त सूचना मिली कि खान भिवाड़ी में छिपा हुआ है। इसके बाद टीम ने छापेमारी की और 20 नवंबर को चिह्नित स्थान से उसे पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि उसे दिल्ली लाया गया और मामले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसने कहा कि वह पहले किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा है।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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