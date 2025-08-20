attack on delhi cm rekha gupta who is attacker दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला गुजरात से आया था, राजेश भाई खिमजी नाम, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला गुजरात से आया था, राजेश भाई खिमजी नाम

Delhi CM attacked: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हमला कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की शुरुआती पूछताछ में हमलावर ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी बताया। उसका कहना है कि वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 11:07 AM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हमला कर दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक हमले में रेखा गुप्ता के सिर में थोड़ी चोट लगी है। हमलावर को तुरंत पकड़ लिया गया। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की शुरुआती पूछताछ में हमलावर ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया बताया। उसका कहना है कि वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है।

हमलावर की उम्र 41 वर्ष बताई जा रही है। उसके पास एक आधार कार्ड मिला है जो गुजरात का है। इस पर कोठारिया रोड, गोकुल पार्क-2, राजकोट का पता है। राजकोट पुलिस को भी सूचना दी गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी आरोपी से पूछताछ करके यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमले के पीछे उसका मोटिव क्या था? सवाल है कि वह गुजरात का निवासी है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री से उसे ऐसी क्या शिकायत है जिसके लिए वह जनसुनवाई में आया था?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर दिन करीब सुबह 7 बजे से अपने दफ्तर में जनसुनवाई करती हैं। प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपनी शिकायतों को लेकर उनके पास पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि पीठ पर एक बैग और हाथ में कुछ कागज लेकर हमलावर भी मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया था।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर शिकायत के बहाने मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था। शुरुआत में उसने कुछ कागज दिया और अचानक तेज आवाज में चीखने लगा। इसी दौरान उसने सीएम पर हमला किया। बताया जा रहा है कि सीएम को कुछ हल्की चोटें आईं, लेकिन वह सुरक्षित हैं। भाजपा नेताओं ने हमले के पीछे राजनीतिक साजिश की भी आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है।

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर हमला अक्षम्य अपराध है एक महिला, एक बेटी जो रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी है उन पर हमला करने वाले और करवाने वाले दोनों कायर है और अपराधी है। ऐसे अपराधियों की हिम्मत नहीं कि वो तर्क और तथ्यों के आधार पर बात कर सकें। शर्मनाक निंदनीय।

