दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला गुजरात से आया था, राजेश भाई खिमजी नाम

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हमला कर दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक हमले में रेखा गुप्ता के सिर में थोड़ी चोट लगी है। हमलावर को तुरंत पकड़ लिया गया। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की शुरुआती पूछताछ में हमलावर ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया बताया। उसका कहना है कि वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है।

हमलावर की उम्र 41 वर्ष बताई जा रही है। उसके पास एक आधार कार्ड मिला है जो गुजरात का है। इस पर कोठारिया रोड, गोकुल पार्क-2, राजकोट का पता है। राजकोट पुलिस को भी सूचना दी गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी आरोपी से पूछताछ करके यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमले के पीछे उसका मोटिव क्या था? सवाल है कि वह गुजरात का निवासी है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री से उसे ऐसी क्या शिकायत है जिसके लिए वह जनसुनवाई में आया था?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर दिन करीब सुबह 7 बजे से अपने दफ्तर में जनसुनवाई करती हैं। प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपनी शिकायतों को लेकर उनके पास पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि पीठ पर एक बैग और हाथ में कुछ कागज लेकर हमलावर भी मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया था।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर शिकायत के बहाने मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था। शुरुआत में उसने कुछ कागज दिया और अचानक तेज आवाज में चीखने लगा। इसी दौरान उसने सीएम पर हमला किया। बताया जा रहा है कि सीएम को कुछ हल्की चोटें आईं, लेकिन वह सुरक्षित हैं। भाजपा नेताओं ने हमले के पीछे राजनीतिक साजिश की भी आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है।