मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने…; रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर मंत्री कपिल मिश्रा

Attack on CM Rekha Gupta: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर गुजरात के निवासी राजेश खिमजी द्वारा हमला किया गया है। इस हमले पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, यह साधारण हमला नहीं है। यह बहुत ही नफरत से भरा हुआ हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। आरोपी की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाईजी खिमजी के रूप में हुई है।

जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास कैबिनेट मंत्री ने कहा, यह बहुत ही वीभत्स हमला है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति बहुत ही खराब इरादे के साथ आया हुआ था। कैबिनेट मंत्री ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, यह कोई साधारण हमला नहीं है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। हमने इस तरह का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है।

रेकी, वीडियो और गंभीर साजिश का आरोप कैबिनेट मंत्री ने दावा करते हुए कहा, इस व्यक्ति ने पहले रेकी की है। वीडियो बनाए हैं। इसके बाद साजिश करके काम किया है। इस हमले में ये व्यक्ति अकेला नहीं हो सकता है। इसके साथ और भी लोग होंगे। इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हमला गंभीर है। मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है। हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए हैं। उनका मनोबल कोई तोड़ नहीं सकता है।