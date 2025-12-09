Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsattack on advocate rakesh kishore in karkardooma court
CJI पर जूता उछालने वाले वकील को चप्पल से पीटा, राकेश किशोर लगाते रहे सनातन का जयकारा

तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता उछालने के आरोपी वकील राकेश किशोर पर हमले का वीडियो सामने आया है। कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में राकेश किशोर पर एक दूसरे वकील ने चप्पल से हमला कर दिया।

Dec 09, 2025 03:05 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता उछालने के आरोपी वकील राकेश किशोर पर हमले का मामला सामने आया है। कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में मंगलवार को राकेश किशोर पर एक वकील ने चप्पल से हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वकील राकेश किशोर इस दौरान 'सनातन धर्म की जय' का नारा लगाते हुए दिख रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में हमलावर का चेहरा नहीं दिख रहा है। कोर्ट परिसर में बुजुर्ग वकील पर अचानक चप्पल से पीटा गया। राकेश किशोर ने भी हाथ चलाकर जवाब देने की कोशिश की। इस दौरान पहले वह यह पूछते रहे कि क्यों उन पर हमला किया जा रहा है। फिर वह 'सनातन धर्म की जय' का नारा लगाते रहे। आसपास मौजूद वकीलों और अन्य लोगों ने बीच बचाव करते हुए स्थिति को संभाला।

शाहदरा बार एसोसिएशन के महासचिव नरवीर डबास का कहना है कि एसोसिएशन को इस बाबत दो वकीलों के बीच कहासुनी की जानकारी मिली है। हालांकि किसी भी तरफ से कोई शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई भी पक्ष इस घटना की शिकायत करता है तो एसोसिएशन इस पर कार्रवाई करेगी।

71 साल के राकेश किशोर तब सुर्खियों में आए थे जब इसी साल 6 अक्टूबर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई से दौरान तब ते सीजेआई बीआर गवई की ओर जूता फेंकने का प्रयास किया। तत्काल प्रभाव से उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश ने अदालत के अधिकारियों और मौजूद सुरक्षाकर्मियों से इसे ‘अनदेखा’ करने को कहा और दोषी वकील को चेतावनी देकर छोड़ दिया।

अदालत में मौजूद सुरक्षाकर्मी जब राकेश को बाहर ले जा रहे थे तब उन्हें चिल्लाते हुए सुना गया, ‘सनातन का अपमान नहीं सहेंगे।' बाद में वकील ने दावा किया कि वह मध्यप्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना के अनुरोध वाली याचिका पर हाल में हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई की टिप्पणी से नाखुश थे।'

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
