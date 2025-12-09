CJI पर जूता उछालने वाले वकील को चप्पल से पीटा, राकेश किशोर लगाते रहे सनातन का जयकारा

संक्षेप: तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता उछालने के आरोपी वकील राकेश किशोर पर हमले का वीडियो सामने आया है। कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में राकेश किशोर पर एक दूसरे वकील ने चप्पल से हमला कर दिया।

तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता उछालने के आरोपी वकील राकेश किशोर पर हमले का मामला सामने आया है। कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में मंगलवार को राकेश किशोर पर एक वकील ने चप्पल से हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वकील राकेश किशोर इस दौरान 'सनातन धर्म की जय' का नारा लगाते हुए दिख रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में हमलावर का चेहरा नहीं दिख रहा है। कोर्ट परिसर में बुजुर्ग वकील पर अचानक चप्पल से पीटा गया। राकेश किशोर ने भी हाथ चलाकर जवाब देने की कोशिश की। इस दौरान पहले वह यह पूछते रहे कि क्यों उन पर हमला किया जा रहा है। फिर वह 'सनातन धर्म की जय' का नारा लगाते रहे। आसपास मौजूद वकीलों और अन्य लोगों ने बीच बचाव करते हुए स्थिति को संभाला।

शाहदरा बार एसोसिएशन के महासचिव नरवीर डबास का कहना है कि एसोसिएशन को इस बाबत दो वकीलों के बीच कहासुनी की जानकारी मिली है। हालांकि किसी भी तरफ से कोई शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई भी पक्ष इस घटना की शिकायत करता है तो एसोसिएशन इस पर कार्रवाई करेगी।

71 साल के राकेश किशोर तब सुर्खियों में आए थे जब इसी साल 6 अक्टूबर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई से दौरान तब ते सीजेआई बीआर गवई की ओर जूता फेंकने का प्रयास किया। तत्काल प्रभाव से उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश ने अदालत के अधिकारियों और मौजूद सुरक्षाकर्मियों से इसे ‘अनदेखा’ करने को कहा और दोषी वकील को चेतावनी देकर छोड़ दिया।