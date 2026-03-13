ATM ठीक करने गए इंजीनियर को चोर समझकर पीटने लगे लोग, अंकल ने तो बरसा दिए बेंत
दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एटीएम ठीक कर रहे कंपनी के एक इंजीनियर की लोगों ने चोर समझकर पिटाई कर दी। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एटीएम मशीन ठीक कर रहे कंपनी के एक इंजीनियर की कुछ स्थानीय लोगों ने चोर समझकर पिटाई कर दी। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हमलावरों की तलाश की जा रही है।
जानकारी केअनुसार, 22 वर्षीय हिमांशु परिवार सहित वजीराबाद इलाके में रहते हैं। वह एसबीआई एटीएम की देखरेख करने वाली कम्पनी कोरे सिक्योरिटी सर्विस में काम करते हैं। पीड़ित ने बताया कि वह गुरुवार सुबह बुराड़ी गढ़ी स्थित एसबीआई एटीएम की सफाई करने गए थे।
एटीएम मशीन खोलकर निकाले थे ग्राहक के रुपये
उन्होंने देखा कि एक ग्राहक का रुपये एटीएम मशीन में फंस गए हैं और एटीएम मशीन से आवाज आ रही है। उसने अपनी कम्पनी के अधिकारी को फोन कर स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद कम्पनी अधिकारी के कहने पर हिमांशु ने मशीन की वीडियो बनाई। फिर निर्देश मिलने पर मशीन के हिस्से को खोलकर फंसा हुए रुपये निकाल दिए।
सबसे पहले ग्राहक ने पीटा
पीड़ित ने बताया कि जिस ग्राहक का रुपए फंसे थे उसने ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर आसपास के लोगों ने भी उन्हें पकड़कर चोर-चोर कहकर पीटना शुरू कर दिया। हालांकि, उन्होंने खुद को स्टाफ से होने की बात कहकर लोगों को काफी समझाने की कोशिश की। लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। इस बीच वहां खड़े एक शख्स ने बेंत से हिमांशु की पिटाई शुरू कर दी।
पिटाई के बाद वायरल कर दिया वीडियो
इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित ने किसी तरह पुलिस को घटना की सूचना दी। जब पीसीआर मौके पर पहुंची तो उन्हें पीट रहे लोगों के चंगुल से छुड़ाया। फिर बुराड़ी अस्पताल में घायल की मेडिकल जांच कराई गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित हिमांशु की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश की जा रही है।