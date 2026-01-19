Hindustan Hindi News
पूरे देश की इज्जत का मामला; आतिशी ने क्यों लिखी गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी

संक्षेप:

आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और उनसे मिलके का समय मांगा है। 

Jan 19, 2026 03:32 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए मिलने का समय मांगा है। आतिशी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि हत्या, लूटपाट, गिरोहवार और गोलीबारी की लगातार घटनाओं से नागरिकों में भय का माहौल बन रहा है। दिल्ली को सुरक्षा चाहिए, चुप्पी नहीं। आतिशी ने अपने पत्र में लिखा,

मैं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राजधानी दिल्ली की लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता के साथ यह पत्र लिख रही हूं। पिछले कुछ समय, विशेषकर हालिया महीनों में दिल्ली में घटित गंभीर आपराधिक घटनाओं ने आम नागरिकों विशेष रूप से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और व्यापारियों के मन में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा कर दिया है। अपने इस पत्र में उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया।

उन्होंने पत्र में लिखा, इन अधिकांश मामलों में पुलिस की देरी, निष्क्रियता और जवाबदेही की कमी को लेकर जनता की गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होने के बावजूद अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होता हुआ नहीं दिखता। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली की कानून-व्यवस्था केवल एक राज्य का विषय नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की प्रतिष्ठा, आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा विषय है। आज आम नागरिक यह सवाल पूछने को मजबूर हैं कि जब देश की राजधानी ही सुरक्षित नहीं है, तो जनता अपनी सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करे।

आतिशी ने पत्र में कहा, नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये मेरा संवैधानिक दायित्व है कि मैं दिल्ली के नागरिकों की चिंताओं और अपेक्षाओं को आपके संज्ञान में लाऊं। इसी क्रम में, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि दिल्ली की बिगड़ती कानून-व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय प्रदान करने की कृपा करें, ताकि इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की जा सके।

मुझे विश्वास है कि आप इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता के साथ विचार करेंगे और दिल्लीवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक ठोस कदम उठाएंगे और हमें मिलने के लिए समय अवश्य प्रदान करेंगे।

