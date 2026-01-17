Hindustan Hindi News
Atishi Video ROW Maninder singh sirsa claimed video checked with gemini in punjab
Gemini से हुई आतिशी वाले वीडियो की जांच; पंजाब वाली रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री

Gemini से हुई आतिशी वाले वीडियो की जांच; पंजाब वाली रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री

संक्षेप:

दिल्ली विधानसभा की नेता विपक्ष आतिशी की ओर से गुरुओं का अपमान किया की नहीं, इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी आतिशी वाले वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रही है तो बीजेपी पंजाब सरकार पर आतिशी को बचाने का दावा कर रही है।

Jan 17, 2026 08:36 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा की नेता विपक्ष आतिशी की ओर से गुरुओं का अपमान किया की नहीं, इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी आतिशी वाले वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रही है तो बीजेपी पंजाब सरकार पर आतिशी को बचाने का दावा कर रही है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सरसा ने आतिशी के वीडियो की पंजाब वाली एफएसएल रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। सिरसा ने दावा किया है कि पंजाब में जो रिपोर्ट तैयार हुई है, उसके लिए वीडियो की जांच एआई टूल Gemini से की गई है।

आतिशी विधानसभा में अपश्बद बोलने के बाद से गायब हैं। उन्होंने जो पाप किया वह बख्शने लायक नहीं है। आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एक ही दिन में वीडियो की जांच रिपोर्ट ले आए। उन्होंने रिपोर्ट को मजाकिया रिपोर्ट बताते हुए कहा कि इसमें एक सीनियर कॉन्सटेबल ने कहा कि मैं 2024 से CFSL में काम कर रहा हूं और एआई टूल Gemini से वीडियो चेक कर ली गई है। इसके बाद इस रिपोर्ट को लेकर पंजाब सरकार कोर्ट जाती है और ऑर्डर लेकर आते हैं कि हमने जो रिपोर्ट दी है वह ठीक है, इसलिए इस वीडियो को मीडिया से उतार दिया जाए।

इससे पहले सिरसा ने कहा था कि आतिशी की ओर से गुरुओं का अपमान किया लेकिन पंजाब पुलिस उनके पाप और झूठ को छिपाने का काम कर रही है। सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही झूठ के आधार पर हुआ है। आतिशी के झूठ को छिपाने के लिए और बड़ा झूठ बोलकर छिपाया जा रहा है। आतिशी को बचाने के लिए पंजाब सरकार अदालतों में जा रही है। पंजाब पुलिस उनके पाप को छिपाने का काम कर रही है। पंजाब पुलिस हमारे नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल रही है जो बेहद शर्मनाक है।

उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने बिना आडियो सैंपल के ही फारेंसिक जांच कर दी क्योंकि आडियो दिल्ली विधान सभा के पास है। पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके सिर्फ झूठ को छिपाया जा रहा है।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है।
Aam Aadmi Party
