Gemini से हुई आतिशी वाले वीडियो की जांच; पंजाब वाली रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री

दिल्ली विधानसभा की नेता विपक्ष आतिशी की ओर से गुरुओं का अपमान किया की नहीं, इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी आतिशी वाले वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रही है तो बीजेपी पंजाब सरकार पर आतिशी को बचाने का दावा कर रही है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सरसा ने आतिशी के वीडियो की पंजाब वाली एफएसएल रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। सिरसा ने दावा किया है कि पंजाब में जो रिपोर्ट तैयार हुई है, उसके लिए वीडियो की जांच एआई टूल Gemini से की गई है।

आतिशी विधानसभा में अपश्बद बोलने के बाद से गायब हैं। उन्होंने जो पाप किया वह बख्शने लायक नहीं है। आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एक ही दिन में वीडियो की जांच रिपोर्ट ले आए। उन्होंने रिपोर्ट को मजाकिया रिपोर्ट बताते हुए कहा कि इसमें एक सीनियर कॉन्सटेबल ने कहा कि मैं 2024 से CFSL में काम कर रहा हूं और एआई टूल Gemini से वीडियो चेक कर ली गई है। इसके बाद इस रिपोर्ट को लेकर पंजाब सरकार कोर्ट जाती है और ऑर्डर लेकर आते हैं कि हमने जो रिपोर्ट दी है वह ठीक है, इसलिए इस वीडियो को मीडिया से उतार दिया जाए।

इससे पहले सिरसा ने कहा था कि आतिशी की ओर से गुरुओं का अपमान किया लेकिन पंजाब पुलिस उनके पाप और झूठ को छिपाने का काम कर रही है। सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही झूठ के आधार पर हुआ है। आतिशी के झूठ को छिपाने के लिए और बड़ा झूठ बोलकर छिपाया जा रहा है। आतिशी को बचाने के लिए पंजाब सरकार अदालतों में जा रही है। पंजाब पुलिस उनके पाप को छिपाने का काम कर रही है। पंजाब पुलिस हमारे नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल रही है जो बेहद शर्मनाक है।