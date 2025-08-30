Atishi to Delhi CM Rekha gupta Resign if you canot ensure people safety आपको सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं, बेहतर होगा इस्तीफा दे दें; CM रेखा गुप्ता को आतिशी की चिट्ठी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsAtishi to Delhi CM Rekha gupta Resign if you canot ensure people safety

आपको सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं, बेहतर होगा इस्तीफा दे दें; CM रेखा गुप्ता को आतिशी की चिट्ठी

दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने लिखा कि अगर आप दिल्लीवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बेहतर होगा कि आप इस्तीफा दे दें।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 07:41 PM
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और कालकाजी से विधायक आतिशी ने शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर कालकाजी मंदिर में एक सेवादार की हत्या का जिक्र किया। आतिशी ने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में राष्ट्रीय राजधानी अपराध, जबरन वसूली और गैंगवार की राजधानी बन गई है। आतिशी के बयान पर भाजपा या दिल्ली सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

अपने पत्र में आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्लीवासी अब अपने घरों, बाजारों या यहां तक कि पूजा स्थलों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उन्होंने शुक्रवार की घटना का जिक्र किया, जिसमें 35 साल के सेवादार योगेन्द्र सिंह को कथित तौर पर एक विवाद के बाद पीट-पीट कर मार डाला गया। उन्होंने कहा कि यह हत्या कोई अलग मामला नहीं है, बल्कि राजधानी में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति का सबूत है।

हिंसा की हालिया घटनाओं की ओर इशारा करते हुए आतिशी ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि इस महीने की शुरुआत में निजामुद्दीन में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई थी। आईपी एक्सटेंशन में पुलिस आयुक्त कार्यालय के पास एक युवक को चाकू मार दिया गया था। जबरन वसूली की मांग के सिलसिले में एक प्रॉपर्टी डीलर के आवास पर गोलीबारी की गई थी।

आतिशी ने पूछा कि हाल ही में आप पर भी हमला हुआ। अगर मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं हैं तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? उन्होंने लिखा कि इससे साबित होता है कि कानून-व्यवस्था अपराधियों के नियंत्रण में है और पुलिस लाचार हो गई है।

चार इंजन वाली भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए आतिशी ने कहा कि सुरक्षा और विकास को गति देने के बजाय दिल्ली में चारों इंजन जाम हो गए हैं। अगर आप दिल्लीवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बेहतर होगा कि आप इस्तीफा दे दें।

इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हुए, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा संबंधी हालिया मुद्दों को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल किया कि क्या कालकाजी मंदिर के अंदर सेवादार की बेरहमी से हत्या करने से पहले इन बदमाशों के हाथ नहीं काँपे थे? अगर यह कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं है तो और क्या है? भाजपा के चारों इंजनों ने दिल्ली को इस हालत में पहुंचा दिया है कि अब ऐसी घटनाएं मंदिरों में भी हो रही हैं। क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित है या नहीं?