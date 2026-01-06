ये नाटक क्यों हो रहा है; दिल्ली सरकार पर क्यों भड़क उठीं आतिशी

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Jan 06, 2026 01:19 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन आज यानी मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार पर प्रदूषण के मुद्दे से भागने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। प्रदूषण आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। जब आम आदमी पार्टी प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की मांग करती है, तो भाजपा चर्चा से बचने के लिए बहाने बनाती है। यह नाटक क्यों हो रहा है? भाजपा प्रदूषण पर चर्चा से बचना चाहती है क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम मांग करते हैं कि यह नाटक बंद हो और प्रदूषण के मुद्दे पर तुरंत चर्चा शुरू की जाए।

मास्क पहनकर प्रदर्शन

इससे पहले सोमवार को विपक्ष की नेता आतिशी के नेतृत्व में आप के विधायकों ने मास्क पहनकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया था। कार्यवाही के दौरान मास्क हटाने से इनकार करने पर उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया। विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दल द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की उस विफलता को उजागर किया गया जिसके कारण दिल्ली पिछले चार महीनों से गंभीर प्रदूषण से जूझ रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रशासन पर वायु गुणवत्ता आंकड़ों में हेरफेर करने और प्रदूषण से निपटने के लिए बनाए गए आपातकालीन उपायों के समूह, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को ठीक से लागू नहीं करने का आरोप लगाया।

आतिशी ने कहा, दिल्ली में लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, बच्चे सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बुजुर्ग अपनी जान गंवा रहे हैं। हमें विधानसभा से सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि हम इस पीड़ा को दर्शाने के लिए मास्क पहनकर अंदर गए थे। आतिशी ने प्रदूषण के स्रोतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार पंजाब में पराली जलाना बंद हो गया है। उन्होंने पूछा कि यह प्रदूषण कहां से आ रहा है? उन्होंने बल देकर कहा कि दिल्ली में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है।

विधानसभा में माहौल उस समय गरमा गया जब आम आदमी पार्टी के मुख्य सचेतक संजीव झा ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से प्रदूषण को 80 प्रतिशत तक कम करने के उनके पूर्व दावे के बारे में सवाल करने की कोशिश की। अध्यक्ष ने झा को बाहर जाने का आदेश दिया। झा ने बाद में पूछा कि क्या भाजपा सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है या वह दावा झूठा था?

