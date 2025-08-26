atishi on pm modi degree row said why delhi university is not feeling proud that he was student of du DU को गर्व नहीं है क्या कि मोदी उनके यहां पढ़े थे; पीएम के डिग्री विवाद पर आतिशी, Ncr Hindi News - Hindustan
DU को गर्व नहीं है क्या कि मोदी उनके यहां पढ़े थे; पीएम के डिग्री विवाद पर आतिशी

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीTue, 26 Aug 2025 11:58 AM
पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री अब सार्वजनिक नहीं की जाएगी। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश को खारिज कर दिया है। अब इसपर राजनीति भी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी ने तो आज सुबह सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी रेड को भी इससे जोड़ दिया। कहा कि ये सब पीएम मोदी की डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। आतिशी ने आज इसपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना और सीएम रेखा गुप्ता का उदाहरण दिया। उन्होंने दिल्ली यूनिविर्सिटी से ही पूछ लिया कि क्या आपको गर्व नहीं है क्या कि पीएम आपके यहां पढ़े थे।

आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) से यह आदेश मिला था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाए। डिग्री दिखाने की बजाय, यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। उन्होंने आगे कहा, “पूरा देश जानना चाहता है कि यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व क्यों नहीं है कि उसका एक छात्र प्रधानमंत्री है। पूरा देश इसी बारे में बात कर रहा था। इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, सौरभ भारद्वाज के घर पर फर्जी ईडी छापे मारे जा रहे हैं।”

आतिशी ने कहा कि आखिर यह कैसी यूनिवर्सिटी है, जिसे इस बात का गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री उसके पूर्व छात्र हैं। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का उदाहरण देते हुए कहा कि जब रेखा गुप्ता सीएम बनीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन्हें बकायदा बुलाकर सम्मानित किया क्योंकि उन्हें गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं। आतिशी ने खुद का भी उदाहरण देते हुए कहा कि मैं जब सीएम बनीं तो सेंट स्टीफन्स कॉलेज की तरफ से बुलाकर मुझे सम्मानित किया गया,लेकिन डीयू को पीएम मोदी के वहां के छात्र होने या वहां से पढ़ने पर गर्व नहीं है।