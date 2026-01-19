Hindustan Hindi News
सिख गुरुओं के अपमान से आतिशी का इनकार, BJP को कहा- असली रिकॉर्डिंग दीजिए

संक्षेप:

सिख गुरुओं के विवाद में इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि विशेषाधिकार समिति ने इस मामले में आतिशी के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है और उनसे 19 जनवरी तक लिखित जवाब देने का अनुरोध किया गया था।

Jan 19, 2026 09:03 pm ISTUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, पीटीआई
दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं के कथित अपमान वाले विवाद में आज नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आतिशी ने साफ कहा कि उन्होंने किसी सिख गुरु का अपमान नहीं किया है और सभी आरोपों से इनकार करते हुए बीजेपी से असली वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की मांग की है। उन्होंने यह बात विशेषाधिकार समिति (privilege committee) के जारी किए गए नोटिस के जवाब में कही। इस महीने की शुरुआत में खत्म हुए दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान, सत्ताधारी भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया था कि आतिशी ने गुरु तेग बहादुर के खिलाफ "असंवेदनशील शब्दों" का इस्तेमाल किया और उनसे माफी की मांग की थी।

सभी आरोपों से इनकार कर दिया

आतिशी ने अपने पत्र में कहा, "शुरुआत में ही मैं पूरी स्पष्टता और ईमानदारी के साथ यह कहना चाहती हूं कि मैंने कभी भी सिख गुरुओं के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है, न तो 6 जनवरी 2026 को सदन में और न ही अपने जीवन के किसी अन्य समय में। मैं इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करती हूं।"

इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि विशेषाधिकार समिति ने इस मामले में आतिशी के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है और उनसे 19 जनवरी तक लिखित जवाब देने का अनुरोध किया गया था। यह मुद्दा भाजपा विधायकों ने पिछले नवंबर में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार के कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान उठाया था।

आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने अपने पत्र में कहा कि विधानसभा के नोटिस में सदन में हंगामा और कार्यवाही में बाधा जैसे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्होंने असल में क्या कहा था, किस संदर्भ में कहा था और किस आधार पर उन्हें अपमानजनक माना गया।

बिना कांट-छांट वाला वीडियो लाइए...

उन्होंने आगे कहा, "ऐसी सटीक जानकारी के अभाव में, मुझे एक ऐसे आरोप का जवाब देने के लिए कहा जा रहा है जो न तो स्पष्ट है और न ही साबित हुआ है। यह प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है।" आतिशी ने अपने खिलाफ की गई शिकायत की कॉपी और उस दिन की सदन की कार्यवाही की बिना काट-छांट वाली वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की है। साथ ही, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए उन पत्रों की प्रतियां भी मांगी हैं जिनमें उन्हें उपस्थित होने और आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था।

