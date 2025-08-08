आतिशी ने फीस रेगुलेशन बिल में गिनाईं खामियां, कहा- इसमें निजी स्कूलों को तरजीह दी गई

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आतिशी ने गुरुवार को विधानसभा में पेश किए गए फीस रेगुलेशन बिल की आलोचना की है। दावा किया कि इसमें अभिभावकों की बजाय निजी स्कूलों को तरजीह दिया गया है। इसमें फीस वृद्धि में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों का अभाव है।

दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता शुल्क निर्धारण और विनियमन विधेयक, 2025 के बारे में पीटीआई से बात करते हुए आप नेता आतिशी ने कहा कि यह विधेयक स्कूल के वित्त के ऑडिट के लिए एक तंत्र शामिल करने में विफल है। उन्होंने दावा किया कि ऑडिट तंत्र मनमाने ढंग से शुल्क वृद्धि की निगरानी करने का एकमात्र प्रभावी तरीका है।

उन्होंने कहा कि ऑडिट ही एकमात्र तरीका है जिससे पता लगाया जा सकता है कि कोई स्कूल अनुचित रूप से फीस बढ़ा रहा है या नहीं। लेकिन, इस विधेयक में 'ऑडिट' शब्द एक बार भी नहीं आया है। उन्होंने विधेयक में शामिल शिकायत प्रणाली पर भी चिंता जताई। इसके तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए कम से कम 15 प्रतिशत अभिभावकों का आगे आना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चे के स्कूल में केवल 20 से 30 अन्य अभिभावकों को ही जानते हैं। इससे 15 प्रतिशत की सीमा को पूरा करना लगभग असंभव हो जाता है। इस प्रावधान के कारण अभिभावकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराना मुश्किल हो जाएगा।

आतिशी ने आगे बताया कि नए विधेयक में अभिभावकों को अपनी शिकायतों के साथ हाई कोर्ट जाने की अनुमति देने वाला एक पूर्व प्रावधान भी हटा दिया गया है। इससे कानूनी विकल्प सीमित हो जाते हैं। उन्होंने एक और चिंता जताई कि विधेयक में प्रस्तावित शुल्क नियामक समिति की अध्यक्षता स्कूल प्रबंधन के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी। इससे इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है।

मानसून सत्र के दौरान सोमवार को शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा में यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा शुल्क वृद्धि को नियंत्रित करना है।

सूद ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार और कदाचार पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि यह कानून तीन स्तरों पर समितियों के साथ एक मजबूत नियामक तंत्र तैयार करेगा। प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को दंड या मान्यता रद्द करने का सामना करना पड़ सकता है।