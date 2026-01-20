Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsatishi bashes on bjp aap worker rachna yadav murder case seen first time after guru teg bahadur controversy
गुरु विवाद के बाद पहली बार दिखीं आतिशी, रचना यादव मर्डर केस में BJP को सुना डाला

संक्षेप:

आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि पास में ही पुलिस स्टेशन होने के बावजूद दो घंटे तक कोई भी शव को पोस्टमार्टम के लिए लेने नहीं आया। रचना यादव कौन थीं? वह यहां की आरडब्ल्यूए (RWA) की अध्यक्ष थीं। वह वही महिला थीं जो तीन साल पहले अपने पति की हत्या के मामले में मुख्य गवाह थीं।

Jan 20, 2026 04:11 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा में गुरुओं के कथित अपमान का आरोप झेल रहीं आतिशी आज इस मसले के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दीं।एक दिन पहले ही उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया था कि उन्होंने सिख गुरुओं का कोई अपमान नहीं किया है और बीजेपी से असल रिकॉर्डिंग की मांग की थी। आज आप वर्कर और RWA की अध्यक्ष रचना यादव के परिवार वालों से मिलने आई थीं। रचना यादव के मर्डर को लेकर आतिशी के निशाने पर बीजेपी और दिल्ली की कानून व्यवस्था रही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जमकर खरी खोटी सुनाई।

आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि पास में ही पुलिस स्टेशन होने के बावजूद दो घंटे तक कोई भी शव को पोस्टमार्टम के लिए लेने नहीं आया। रचना यादव कौन थीं? वह यहां की आरडब्ल्यूए (RWA) की अध्यक्ष थीं। वह वही महिला थीं जो तीन साल पहले अपने पति की हत्या के मामले में मुख्य गवाह थीं। वह गैंगस्टरों के खिलाफ खड़ी थीं और पुलिस व अदालत में गवाही दे रही थीं।" आतिशी ने आगे कहा कि आज दिल्ली में कानून-व्यवस्था की हालत यह है कि जिन लोगों के खिलाफ गवाह गवाही दे रहा था, उन्हीं लोगों ने दिनदहाड़े उसकी हत्या कर दी।

आतिशी ने सवाल उठाया कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, अगर एक आरडब्ल्यूए अध्यक्ष या हत्या के मामले का गवाह सुरक्षित नहीं है, तो एक आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है? उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में हर दिन हत्याएं हो रही हैं। आतिशी ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर अमित शाह जी को दिल्ली की जनता की चिंता है, तो वे उन्हें समय देंगे और दिल्ली की कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए काम करेंगे।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Ncr News
