गुरु विवाद के बाद पहली बार दिखीं आतिशी, रचना यादव मर्डर केस में BJP को सुना डाला

संक्षेप: आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि पास में ही पुलिस स्टेशन होने के बावजूद दो घंटे तक कोई भी शव को पोस्टमार्टम के लिए लेने नहीं आया। रचना यादव कौन थीं? वह यहां की आरडब्ल्यूए (RWA) की अध्यक्ष थीं। वह वही महिला थीं जो तीन साल पहले अपने पति की हत्या के मामले में मुख्य गवाह थीं।

दिल्ली विधानसभा में गुरुओं के कथित अपमान का आरोप झेल रहीं आतिशी आज इस मसले के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दीं।एक दिन पहले ही उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया था कि उन्होंने सिख गुरुओं का कोई अपमान नहीं किया है और बीजेपी से असल रिकॉर्डिंग की मांग की थी। आज आप वर्कर और RWA की अध्यक्ष रचना यादव के परिवार वालों से मिलने आई थीं। रचना यादव के मर्डर को लेकर आतिशी के निशाने पर बीजेपी और दिल्ली की कानून व्यवस्था रही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जमकर खरी खोटी सुनाई।

आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि पास में ही पुलिस स्टेशन होने के बावजूद दो घंटे तक कोई भी शव को पोस्टमार्टम के लिए लेने नहीं आया। रचना यादव कौन थीं? वह यहां की आरडब्ल्यूए (RWA) की अध्यक्ष थीं। वह वही महिला थीं जो तीन साल पहले अपने पति की हत्या के मामले में मुख्य गवाह थीं। वह गैंगस्टरों के खिलाफ खड़ी थीं और पुलिस व अदालत में गवाही दे रही थीं।" आतिशी ने आगे कहा कि आज दिल्ली में कानून-व्यवस्था की हालत यह है कि जिन लोगों के खिलाफ गवाह गवाही दे रहा था, उन्हीं लोगों ने दिनदहाड़े उसकी हत्या कर दी।