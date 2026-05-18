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हमारी पार्टी का डेटा हासिल करना चाहती है BJP, कार्यकर्ताओं को डराया-धमकाया जा रहाः आतिशी

Subodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। आतिशी ने बीजेपी पर अपनी पार्टी का संगठनात्मक डेटा हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गोवा में आप के नेता दीपक सिंगला के घर पर ईडी की रेड के बीच आतिशी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है।

हमारी पार्टी का डेटा हासिल करना चाहती है BJP, कार्यकर्ताओं को डराया-धमकाया जा रहाः आतिशी

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। आतिशी ने बीजेपी पर अपनी पार्टी का संगठनात्मक डेटा हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गोवा में आप के नेता दीपक सिंगला के घर पर ईडी की रेड के बीच आतिशी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है।

गोवा में आप नेता दीपक सिंगला के घर पर ईडी की तलाशी के बीच आतिशी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में आतिशी ने कहा कि ये तलाशी ऐसे समय में हुई है जब गोवा में आप की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रवर्तन एजेंसियों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने की कोशिश कर रही है।

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ईडी को यहां भी भेज दिया गया

आतिशी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि गोवा में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही बीजेपी के वफादार सिपाही ईडी को यहां भी भेज दिया गया है। आज सुबह से ही आप के गोवा के सह-प्रभारी दीपक सिंगला के आवास और साथ ही गोवा में कुछ स्वयंसेवकों के घरों पर छापेमारी चल रही है। यह न केवल हमारे स्वयंसेवकों को डराने की कोशिश है, बल्कि हमारा सारा संगठनात्मक डेटा हासिल करने का प्रयास भी है।

एक्स पर शेयर किए गए एक अलग वीडियो मैसेज में आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए टीएमसी के खिलाफ ईडी और आई पैक का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी छापों के जरिए टीएमसी का संगठनात्मक डेटा हासिल करती है। आतिशी ने चुनावों से पहले पंजाब और गोवा में भी यही राजनीति खेलने का आरोप लगाया।

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जो बीजेपी में शामिल हो गए उन्हें छोड़ दिया गया

आतिशी ने कहा कि आप नेता संजीव अरोड़ा के बीजेपी में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी ने उनके घर पर छापा मारा, जबकि जो लोग पार्टी में शामिल हो गए उन्हें छोड़ दिया गया। आप नेता ने वीडियो मैसेज में कहा कि पूरे देश ने देखा कि बंगाल चुनावों में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कैसे किया। जिस एजेंसी आई-पैक ने टीएमसी के लिए चुनाव लड़ा था, उसके कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया। चुनावों से पहले ही ईडी के जरिए टीएमसी के संगठन का सारा डेटा चुरा लिया गया था। चुनावों के बाद सभी को जेल से रिहा कर दिया गया।

अब अगला निशाना गोवा है

आप नेता ने कहा कि बंगाल चुनावों के बाद अगला हमला पंजाब पर हुआ। पंजाब में आम पार्टी नेताओं के घरों पर छापे मारे गए। जो नेता बीजेपी में चले गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन, संजीव अरोड़ा जैसे नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया तो उन्हें जेल भेज दिया गया। आतिशी ने कहा कि अब अगला निशाना गोवा है। उन्होंने आप के गोवा के सह-प्रभारी दीपक सिंगला और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के आवासों पर मारे गए छापों पर सवाल उठाते हुए इसे गोवा में आप की बढ़ती लोकप्रियता के बीच पार्टी को कमजोर करने की बीजेपी की एक कोशिश बताया।

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गोवा में आप की लोकप्रियता बढ़ रही है

आतिशी ने कहा कि बीजेपी जानती है कि गोवा के लोग उसकी सरकार से नफरत करते हैं। उन्हें पता है कि आने वाले फरवरी चुनावों में गोवा के लोग उन्हें बाहर निकाल देंगे। वे देख सकते हैं कि गोवा में आप की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसी वजह से आज सुबह से ही गोवा में दीपक सिंगला के घर पर छापा पड़ रहा है। वहां ईडी की 15 गाड़ियां खड़ी हैं। 50 अधिकारी वहां मौजूद हैं। गोवा में हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर भी छापे पड़ रहे हैं। एक आम आदमी के घर पर छापा क्यों मारा जाएगा? संगठन का डेटा चुराने के लिए।

ईडी की कार्रवाई की कड़ी आलोचना

आप नेता ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये छापे आने वाले चुनावों में बीजेपी की जीत पक्की नहीं कर पाएंगे। आतिशी ने कहा कि मैं बीजेपी वालों से कहना चाहती हूं कि ईडी भी गोवा में उसे नहीं बचा सकती। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि ईडी एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में आप नेता दीपक सिंगला से जुड़े दिल्ली और गोवा स्थित ठिकानों पर तलाशी ले रहा है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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