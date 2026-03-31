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छोले-भटूरे खाए, बेल्ट खरीदी… झोला लेकर बाजार में उतरे दिल्ली के LG तरनजीत सिंह संधू- VIDEO

Mar 31, 2026 05:04 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एलजी संधू ने मीडिया से बात करते हुए बताया- मुझे एक बेल्ट चाहिए थी, तो मुझे कमलानगर का ख्याल आया। यहां आकर मैंने भटूरे खाए। लोगों से इतना प्यार मिला और शिकायतें भी सुनने को मिलीं।

छोले-भटूरे खाए, बेल्ट खरीदी… झोला लेकर बाजार में उतरे दिल्ली के LG तरनजीत सिंह संधू- VIDEO

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कमलानगर मार्केट का दौरा किया। यहां पहुंचकर उन्होंने छोले भटूरे का स्वाद चखा, इसके साथ ही साथ खरीदारी भी की। उन्होंने कमलानगर की एक दुकान से बेल्ट खरीदी। मीडिया से बात करते हुए बताया- मुझे एक बेल्ट चाहिए थी, तो मुझे कमलानगर का ख्याल आया। यहां आकर मैंने भटूरे खाए। लोगों से इतना प्यार मिला और शिकायतें भी सुनने को मिलीं।

महिलाओं ने बताईं समस्याएं

उपराज्यपाल ने बताया- कई महिलाओं ने हमारे पास आकर शिकायतें की। हमने उनसे कहा- आप हमें एक ईमेल भेज दीजिए, इसमें नाम और कॉन्टेक्ट नंबर लिख देना। हम पहले फीडबैक लेंगे और फिर आपसे संपर्क करेंगे। प्रधानमंत्री के ड्रीम विकसित भारत में दिल्ली का अहम रोल है। उसे पूरा करने के लिए हमें लोगों से मिलना है और उनकी समस्याएं जाननी हैं। मेरा यही प्रयास है।

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छोले भटूरे का स्वाद लेते नजर आए एलजी

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एलजी तरनजीत सिंह संधू लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। दुकानों में लोगों से हाथ मिलाया, उनसे बातचीत की। इस दौरान दुकानदारों और वहां मौजूद ग्राहकों और राहगीरों ने उन्हें अपनी समस्याएं भी बताईं। इसी बीच उन्होंने एक एक दुकान में जूते और बेल्ट भी देखे। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया भी कि मैं बेल्ट खरीदने के लिए आया था। शेयर हो रहे वीडियो में एलजी साहब दुकान पर छोले भटूरे का आनंद लेते हुए भी दिखाई दिए।

दिल्ली के एलजी रह चुके हैं अमेरिका के राजदूत

दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में तरनजीत सिंह संधू की नियुक्ति उनके लंबे कूटनीतिक अनुभव को देखते हुए की गई है। वे राजधानी में प्रशासन, कानून-व्यवस्था और नीति-निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले संधू भारत के अमेरिका में राजदूत रह चुके हैं, जहां उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को नई मजबूती दी। 1988 बैच के IFS अधिकारी रहे संधू का संबंध अमृतसर से है और उन्होंने पढ़ाई सेंट स्टीफन कॉलेज से की। विदेश नीति और प्रशासनिक समझ के कारण उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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