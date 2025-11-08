पहले ही बताया था फॉल्ट; दिल्ली एयरपोर्ट पर गड़बड़ी को लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का दावा

संक्षेप: एटीसी गिल्ड ऑफ इंडिया ने दावा किया दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने जुलाई में ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इन समस्याओं के बारे में बताया था लेकिन उनके सुझावों पर ध्यान ही नहीं दिया गया।

एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के एक संगठन का दावा है कि शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर सिस्टम की विफलता की घटना को रोका जा सकता था। एटीसी गिल्ड ऑफ इंडिया ने दावा किया कि दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (ATCs) ने जुलाई में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) को इन समस्याओं के साथ ही सिस्टमों में अपडेशन की जरूरत के बारे में बता दिया था लेकिन उसके सुझावों पर ऐक्शन नहीं लिया गया।

‘एनडीटीवी इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, एटीसी गिल्ड ऑफ इंडिया ने आगे कहा कि उन्होंने अहमदाबाद में एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुर्घटना के बाद 8 जुलाई को सांसदों को एक पत्र भी लिखा था। इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि एयर नेविगेशन सेवाओं में इस्तेमाल की जाने वाली ऑटोमेशन सिस्टमों की समय-समय पर समीक्षा की चाहिए। साथ ही समय समय पर इनका अपडेशन भी जरूरी है।

एटीसी गिल्ड ऑफ इंडिया का कहना था कि एयर नेविगेशन सेवाओं में इस्तेमाल ऑटोमेशन सिस्टमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत अपडेट किया जाना चाहिए। पत्र में गिल्ड की ओर से कहा गया था कि भारत की एयर नेविगेशन सेवाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑटोमेशन सिस्टम यूरोप के यूरोकंट्रोल और अमेरिका के केंद्रीय एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) की तरह होना चाहिए।

एटीसी गिल्ड ऑफ इंडिया ने बताया कि इन देशों में इस्तेमाल होने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अत्याधुनिक तकनीक, एआई के साथ खतरे की पहचान वाले सिस्टमों से लैस हैं। इनमें रीयल-टाइम डेटा साझा करने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। एटीसी गिल्ड ऑफ इंडिया का कहना है कि उनकी ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सामने कई बार इन सुरक्षा मुद्दों को उठाया गया है लेकिन अफसोस की बात है कि सुझाओं पर कोई ठोस ऐक्शन नहीं लिया गया।