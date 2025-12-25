Hindustan Hindi News
30 वाली थाली 5 रुपये में, हर दिन 1000 लोगों की मिटेगी भूख; समझिए 'अटल कैंटीन' का गणित

संक्षेप:

इस स्कीम के तहत जरूरतमंदों, मजदूरों और गरीबों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक और ताजा खाना मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के संचालन और प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार ने 104.24 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

Dec 25, 2025 09:05 pm ISTलाइव हिन्दुस्तान नई दिल्ली
देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राजधानी में ‘अटल कैंटीन’ योजना की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत जरूरतमंदों, मजदूरों और गरीबों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक और ताजा खाना मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के संचालन और प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार ने 104.24 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। अब समझिए अटल कैंटीन के पीछे का गणित।

30 का खाना 5 में, 1000 लोगों का भरेगा पेट

लागत और बिक्री रेट की है। इस थाली की असल कीमत होगी 30 रुपये। लेकिन रेखा सरकार इसे 5 रुपये में मुहैया कराएगी। ताकि दिल्ली के गरीब वर्ग को पेट भर स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराया जा सके। बाकी के 25 रुपये का वहन सरकार उठाएगी। सरकारी बयान के अनुसार, प्रत्येक अटल कैंटीन प्रतिदिन करीब 1,000 भोजन परोसेगी। इस तरह राजधानी भर में रोजाना एक लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

100 कैंटीन की जगह 45 चालू हुईं, बाकी का क्या?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में कुल 100 अटल कैंटीन स्थापित की जा रही हैं। इनमें से 45 कैंटीन का वर्चुअल उद्घाटन गुरुवार को किया गया, जबकि बाकी 55 अगले 15 से 20 दिनों में शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 5 रुपये का प्रतीकात्मक योगदान लाभार्थियों के आत्मसम्मान को बनाए रखने, जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देने और भोजन की बर्बादी रोकने के उद्देश्य से तय किया गया है।

अटल कैंटीन के खाना की पौष्टिकता

अटल कैंटीन में एक मानकीकृत मेन्यू तैयार किया गया है, जिसमें दाल-चावल, रोटी और सब्जी जैसे पौष्टिक व्यंजन शामिल हैं। प्रत्येक भोजन का वजन लगभग 600 ग्राम होगा, जिससे 700 से 800 कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। भोजन दिन में दो बार परोसा जाएगा- दोपहर 11:30 से 2 बजे तक और रात 6:30 से 9 बजे तक।

700 लोगों को मिलेगा रोजगार

कैंटीन में आधुनिक रसोई, एलपीजी आधारित कुकिंग सिस्टम और औद्योगिक आरओ वाटर प्लांट लगाए गए हैं। पारदर्शिता के लिए डिजिटल टोकन सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी और नियमित ऑडिट की व्यवस्था की गई है। भोजन और कच्चे माल की गुणवत्ता की जांच एफएसएसएआई और एनएबीएल मान्यता प्राप्त लैब्स से कराई जाएगी। इस योजना से करीब 700 लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

अटल कैंटीन का उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाजपत नगर के नेहरू नगर स्थित ‘अपना बाजार’ के पास किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने खुद कैंटीन में भोजन किया और अधिकारियों को खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

