कम से कम 30 दिन काम किया हो; बोनस किसको मिलेगा, किसको नहीं, 7 नियम-शर्तें
नोएडा में काम करने वालों को लेकर श्रमायुक्त ने बोनस को लेकर फैल रही अफवाहों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। श्रमायुक्त ने एडवाइजरी जारी करते हुए बोनस और वेतन के लिए नियम और शर्तें बताई हैं।
नोएडा में काम करने वालों को लेकर फैल रही अफवाहों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। श्रमायुक्त ने एडवाइजरी जारी करते हुए बोनस और वेतन के लिए नियम और शर्तें बताई हैं। एडवाइजरी में बताया गया है कि वेतन और बोनस भुगतान के संबंध में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से कई प्रकार की असत्य और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, जो तथ्य और कानून में सही नहीं हैं।
'चैट जीपीटी और गूगल पर ना करें भरोसा'
श्रमायुक्त ने कहा कि ऐसी अपुष्ट सूचनाओं से श्रमिकों और सेवायोजकों के बीच अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसका प्रभाव औद्योगिक शांति और लोक व्यवस्था पर विपरीत रूप से दिखाई दे रहा है। सभी श्रमिकों और सेवायोजकों से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें और वेतन और बोनस से संबंधित जानकारी केवल शासकीय स्रोतों और श्रम विभाग से प्राप्त करें। गूगल और चैट जीपीटी के माध्यम से प्राप्त सूचना की आधिकारिक पुष्टि के बिना विश्वास योग्य नहीं है। श्रमायुक्त ने बोनस के लिए नियम और शर्तों की लिस्ट जारी की है।
क्या हैं नियम और शर्तें
नोएडा के श्रमायुक्त ने बोनस की पात्रता के लिए नियम और शर्तें बताई हैं। श्रमायुक्त की तरफ से जारी की गई नियमावली के अनुसार, किसी कर्मचारी को बोनस की पात्रता के लिए शर्तें इस प्रकार हैं। श्रमायुक्त ने बताया कि बोनस के लिए कर्मचारी ने-
- पिछले वित्तीय साल में उसने कम से कम 30 दिन कार्य किया हो।
2. वेतन रु. 21000/- माह से अधिक न हो।
3. प्रतिष्ठान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित रहे हों।
4. प्रतिष्ठान 5 वर्ष से अधिक पुराना हो।
5. बोनस न्यूनतम 8.33 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की दर से उपलब्ध एलोकैबल सरप्लस के आधार पर तय की जाती है।
6. बोनस का भुगतान 30 नवम्बर तक सुनिश्चित किया जाये।
7.शिक्षिशु (ऑपरेंटिस) के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
श्रमायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी काम देने वालों से अपेक्षा है कि वह समय से बोनस का भुगतान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को परामर्श दिया जाता है कि किसी अफवाह या अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें।
1 अप्रैल 2026 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को बोनस उक्तानुसार अगले साल देय होगा। किसी भी प्रकार से प्रसारित किसी भी अफवाह या अपुष्ट संदेश को आगे साझा न करें। यदि किसी श्रमिक को बोनस की पात्रता, गणना अथवा भुगतान के संबंध में कोई शिकायत या समस्या हो, तो वह संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय, गौतमबुद्धनगर से संपर्क कर सकता है। श्रमायुक्त ने समस्या के समाधान हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा रहा है। हेल्पलाइन नं. 8796355216 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर