ज्योतिषी ने सुसाइड से पहले पत्नी को भेजा मोबाइल का पासवर्ड, फोन में मिले दूसरी महिला के फोटो और चैट

गाजियाबाद की महागुनपुरम सोसाइटी के विनायक टावर में रहने वाले 42 वर्षीय ज्योतिषी राजवीर चावला ने आत्महत्या करने से पहले अलग रह रही पत्नी को अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड भेजा था। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी।

गाजियाबाद की महागुनपुरम सोसाइटी के विनायक टावर में रहने वाले 42 वर्षीय ज्योतिषी राजवीर चावला ने आत्महत्या करने से पहले अलग रह रही पत्नी को अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड भेजा था। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। फ्लैट में ज्योतिषी की 70 वर्षीय बुजुर्ग मां सतनाम कौर का शव भी मिला था, जिनकी मौत अभी भी रहस्य बनी हुई है।

कविनगर पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के बाद जब फ्लैट को दोबारा खोला गया तो वहां से ज्योतिषी का मोबाइल फोन बरामद हुआ। पत्नी द्वारा बताए गए पासवर्ड को जब पुलिस ने मोबाइल फोन में डाला, तो वह तुरंत अनलॉक हो गया। इसके बाद मोबाइल की जांच में कई अहम जानकारियां हाथ लगीं। मोबाइल की गैलरी में एक महिला की फोटो मिली है, जबकि चैट और कॉल डिटेल्स से यह स्पष्ट हुआ है कि राजवीर उस महिला के साथ संबंध में था।

महिला की पहचान की जा रही बातचीत के दौरान वह महिला से अपनी पत्नी से तलाक होने की बात कह रहा था और उससे जल्द शादी करने का भरोसा भी दिला रहा था। यह भी संकेत मिले हैं कि दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी। पुलिस अब उस महिला की पहचान कर उससे पूछताछ की तैयारी में है। एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य का कहना है कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि मां की मौत कैसे हुई।

चार माह से बेरोजगार थे राजवीर एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, पुलिस जांच में सामने आया कि पारिवारिक मतभेद के चलते राजवीर सिंह अपनी पत्नी किरन बाला और 12 वर्षीय बेटे से अलग रह रहे थे। पत्नी राजबाला ने बताया कि राजवीर पहले ऑनलाइन ज्योतिष के जरिये कमाई करते थे, लेकिन पिछले पांच-छह महीनों से यह काम भी बंद हो गया।