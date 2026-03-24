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ज्योतिषी ने सुसाइड से पहले पत्नी को भेजा मोबाइल का पासवर्ड, फोन में मिले दूसरी महिला के फोटो और चैट

Mar 24, 2026 08:28 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद की महागुनपुरम सोसाइटी के विनायक टावर में रहने वाले 42 वर्षीय ज्योतिषी राजवीर चावला ने आत्महत्या करने से पहले अलग रह रही पत्नी को अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड भेजा था। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी।  

ज्योतिषी ने सुसाइड से पहले पत्नी को भेजा मोबाइल का पासवर्ड, फोन में मिले दूसरी महिला के फोटो और चैट

गाजियाबाद की महागुनपुरम सोसाइटी के विनायक टावर में रहने वाले 42 वर्षीय ज्योतिषी राजवीर चावला ने आत्महत्या करने से पहले अलग रह रही पत्नी को अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड भेजा था। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। फ्लैट में ज्योतिषी की 70 वर्षीय बुजुर्ग मां सतनाम कौर का शव भी मिला था, जिनकी मौत अभी भी रहस्य बनी हुई है।

कविनगर पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के बाद जब फ्लैट को दोबारा खोला गया तो वहां से ज्योतिषी का मोबाइल फोन बरामद हुआ। पत्नी द्वारा बताए गए पासवर्ड को जब पुलिस ने मोबाइल फोन में डाला, तो वह तुरंत अनलॉक हो गया। इसके बाद मोबाइल की जांच में कई अहम जानकारियां हाथ लगीं। मोबाइल की गैलरी में एक महिला की फोटो मिली है, जबकि चैट और कॉल डिटेल्स से यह स्पष्ट हुआ है कि राजवीर उस महिला के साथ संबंध में था।

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महिला की पहचान की जा रही

बातचीत के दौरान वह महिला से अपनी पत्नी से तलाक होने की बात कह रहा था और उससे जल्द शादी करने का भरोसा भी दिला रहा था। यह भी संकेत मिले हैं कि दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी। पुलिस अब उस महिला की पहचान कर उससे पूछताछ की तैयारी में है। एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य का कहना है कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि मां की मौत कैसे हुई।

चार माह से बेरोजगार थे राजवीर

एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, पुलिस जांच में सामने आया कि पारिवारिक मतभेद के चलते राजवीर सिंह अपनी पत्नी किरन बाला और 12 वर्षीय बेटे से अलग रह रहे थे। पत्नी राजबाला ने बताया कि राजवीर पहले ऑनलाइन ज्योतिष के जरिये कमाई करते थे, लेकिन पिछले पांच-छह महीनों से यह काम भी बंद हो गया।

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पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

गौरतलब है कि गाजियाबाद के कविनगर थानाक्षेत्र में NH-9 स्थित महागुनपुरम सोसाइटी के विनायक टावर में 19 मार्च को राजवीर ने 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस टीम जब सूचना के बाद मौके पर पहुंची तो फ्लैट में उनकी मां भी मृत हालत में मिली। मृतक राजवीर चावला इस सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और पेशे से ज्योतिषी थे। घटना की जांच के दौरान पुलिस टीम ने उनके फ्लैट की तलाशी ली तो एक कमरे में उनकी 70 वर्षीय मां सतनाम कौर बेड पर मृत अवस्था में मिलीं। पुलिस ने बताया था कि सतनाम कौर का शव लगभग दो दिन पुराना है। अंदेशा है कि राजवीर ने दो दिन पहले मां की हत्या के बाद गुरुवार को खुद भी जान दे दी। एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था। प्रारंभिक जांच राजवीर द्वारा अवसाद के चलते आत्महत्या करने की बात सामने आई है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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