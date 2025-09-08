Astauli to Azampur Garhi 3 KM road construction work update, Greater Noida many villages will get benefit अस्तौली से आजमपुर गढ़ी तक 3 KM सड़क कब होगी तैयार, ग्रेटर नोएडा के कई गांवों को मिलेगा फायदा, Ncr Hindi News - Hindustan
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अस्तौली से आजमपुर गढ़ी गांव तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य तेज कर दिया है। यह सड़क अगले साल फरवरी तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, यह सड़क 24 मीटर चौड़ी होगी। इसके बनने से आसपास के गांवों के लोगों को भी लाभ होगा।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाMon, 8 Sep 2025 09:11 AM
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अस्तौली से आजमपुर गढ़ी गांव तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य तेज कर दिया है। यह सड़क अगले साल फरवरी तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। यह सड़क अस्तौली में विकसित किए जा रहे कूड़ा निस्तारण केंद्र से शुरू होकर दनकौर-सिकंद्राबाद मार्ग पर खेरली नहर के पास आजमपुर गढ़ी तक बन रही है। इससे भारी वाहनों की आवाजाही सुगम हो जाएगी। साथ ही आसपास के गांवों के लोगों को भी लाभ होगा। प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, यह सड़क 24 मीटर चौड़ी होगी।

इस सड़क के बनकर तैयार हो जाने पर क्षेत्र के अस्तौली, आजमपुर गढ़ी, बांजरपुर, मसौता आदि गांवों को फायदा होगा। अस्तौली के पास 126 एकड़ में विकसित किए जा रहे आधुनिक कूड़ा निस्तारण केंद्र परिसर तक भारी वाहनों को आने- जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अस्तौली में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) का निर्माणाधीन प्लांट अगले वर्ष मार्च में चालू हो जाएगा। मिश्रित कचरे को प्रोसेस कर टोरिफाइड चारकोल (एक प्रकार का कोयला) बनाया जाएगा। इससे बिजली पैदा की जाएगी। एनटीपीसी की ओर से स्थापित किए जा रहे प्लांट की क्षमता 900 टन हर दिन (टीपीडी) होगी। यहां नोएडा का 600 टन और ग्रेटर नोएडा का 300 टन कचरा निस्तारित किया जाएगा।

प्लांट की स्थापना के साथ सड़क, बिजली, जलापूर्ति सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। ऐसे में अस्तौली से आजमपुर गढ़ी संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य भी तेज कर दिया गया है। 3 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से दनकौर-सिकंद्राबाद मार्ग की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को कूड़ा निस्तारण केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी।

प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह ने बताया कि 24 मीटर चौड़ी और दो लेन की इस सड़क के दोनों तरफ 10-10 मीटर चौड़ाई में हरित क्षेत्र विकसित किए जाने की योजना है। अभी अस्तौली से सीधी सड़क न होने की वजह से अस्तौली, खेरली और आजमपुर गढ़ी सहित आसपास के गांवों के लोगों को परेशानी होती है।

जल निकासी की व्यवस्था होगी

जल निकासी के लिए सड़क के किनारे आरसीसी नाली का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था न होने की वजह से बारिश के मौसम में बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। इसको देखते हुए ही सड़क के एक किनारे आरसीसी नाली का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। अस्तौली कूड़ा निस्तारण केंद्र में स्थापित होने वाले संयंत्र के चालू होने के बाद वाहनों की आवाजाही बढ़ जाएगी।

सुमित यादव, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''अस्तौली से आजमपुर गढ़ी तक 24 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह सड़क फरवरी माह तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस सड़क के बनने से अस्तौली गांव के पास निर्माणाधीन आधुनिक कूड़ा निस्तारण केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। इस संपर्क मार्ग फायदा आसपास के गांवों को भी होगा।''