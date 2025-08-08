3 महीने पहले भी आसिफ कुरैशी को मारा था, हत्यारों में छोटा भाई गौतम ज्यादा खतरनाक

दिल्ली के जंगपुरा में मारे गए आसिफ कुरैशी पर यह पहला हमला नहीं था। बॉलीवुड की एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपियों ने तीन महीने पहले भी आसिफ पर हमला किया था, लेकिन तब कुछ लोगों ने बीच-बचाव करके उन्हें बचा लिया था।

दिल्ली के जंगपुरा में मारे गए आसिफ कुरैशी पर यह पहला हमला नहीं था। बॉलीवुड की एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपियों ने तीन महीने पहले भी आसिफ पर हमला किया था, लेकिन तब कुछ लोगों ने बीच-बचाव करके उन्हें बचा लिया था। दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि हमला करने वाले दोनों भाइयों में छोटा खतरनाक है। महज 18 साल का गौतम क्रिमिनल बनने की चाह रखता था और पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। घटना के बाद दोनों मौके से फरार हो गए थे। काफी तलाश के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया गया है।

जंगपुरा के भोंगल में चर्च वाली गली में आसिफ कुरैशी और आरोपी भाइयों का घर आसपास है। लाजपत नगर में म्यूजिक टीचर के रूप में काम करने वाले 19 साल के उज्ज्वल ने अपनी स्कूटी आसिफ कुरैशी के घर के बाहर खड़ी कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आसिफ ने उज्ज्वल से गेट के सामने से स्कूटी हटाने को कहा। पहली बार में उज्ज्वल ने बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद जब आसिफ ने दोबारा टोका तो उज्ज्वल आक्रामक हो गया। वह गालियां देने लगा और धमकी दी। दोनों के बीच मारपीट होने लगी।

उज्ज्वल ने कहा मारो, गौतम ने ली जान तभी उज्ज्वल ने छोटे भाई गौतम को आवाज लगाई। उसने नीचे आने और आसिफ को मार डालने को कहा। गौतम भी दौड़ता हुआ घर के बाहर आया। दोनों भाई आसिफ को पीटने लगे। इस बीच गौतम ने पेंट के पिछले हिस्से से नुकीला हथियार निकाला और आसिफ की छाती पर कई वार कर दिए। इससे आसिफ की मौके पर ही मौत हो गए। आसिफ को गिरते देख दोनों मौके से भाग गए। दिल्ली पुलिस की ओर से यह भी बताया गया कि दोनों भाइयों ने तीन महीने पहले भी आसिफ पर हमला किया था, लेकिन तुरंत बीच-बचाव करते हुए कुछ लोगों ने आसिफ को बचा लिया था। दोनों ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।

कैसे पकड़े गए घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। कई फुटेज की जांच के बाद भी उनके भागने का रूट नहीं मिला। इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस और ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद भी ली गई। उनके जानकारों और दोस्तों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस को उज्ज्वल के बारे में सूचना मिली। पुलिस ने उसे और उसके भाई गौतम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से पुलिस ने वह 'पेपर पंच' करने वाला नुकीला हथियार भी बरामद किया जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था।