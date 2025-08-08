asif qureshi was attacked 3 months ago by ujjwal and gautam 3 महीने पहले भी आसिफ कुरैशी को मारा था, हत्यारों में छोटा भाई गौतम ज्यादा खतरनाक, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsasif qureshi was attacked 3 months ago by ujjwal and gautam

3 महीने पहले भी आसिफ कुरैशी को मारा था, हत्यारों में छोटा भाई गौतम ज्यादा खतरनाक

दिल्ली के जंगपुरा में मारे गए आसिफ कुरैशी पर यह पहला हमला नहीं था। बॉलीवुड की एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपियों ने तीन महीने पहले भी आसिफ पर हमला किया था, लेकिन तब कुछ लोगों ने बीच-बचाव करके उन्हें बचा लिया था।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 03:17 PM
share Share
Follow Us on
3 महीने पहले भी आसिफ कुरैशी को मारा था, हत्यारों में छोटा भाई गौतम ज्यादा खतरनाक

दिल्ली के जंगपुरा में मारे गए आसिफ कुरैशी पर यह पहला हमला नहीं था। बॉलीवुड की एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपियों ने तीन महीने पहले भी आसिफ पर हमला किया था, लेकिन तब कुछ लोगों ने बीच-बचाव करके उन्हें बचा लिया था। दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि हमला करने वाले दोनों भाइयों में छोटा खतरनाक है। महज 18 साल का गौतम क्रिमिनल बनने की चाह रखता था और पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। घटना के बाद दोनों मौके से फरार हो गए थे। काफी तलाश के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया गया है।

जंगपुरा के भोंगल में चर्च वाली गली में आसिफ कुरैशी और आरोपी भाइयों का घर आसपास है। लाजपत नगर में म्यूजिक टीचर के रूप में काम करने वाले 19 साल के उज्ज्वल ने अपनी स्कूटी आसिफ कुरैशी के घर के बाहर खड़ी कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आसिफ ने उज्ज्वल से गेट के सामने से स्कूटी हटाने को कहा। पहली बार में उज्ज्वल ने बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद जब आसिफ ने दोबारा टोका तो उज्ज्वल आक्रामक हो गया। वह गालियां देने लगा और धमकी दी। दोनों के बीच मारपीट होने लगी।

ये भी पढ़ें:हुमा कुरैशी के भाई के मर्डर की CCTV फुटेज आई सामने, देखें हत्या का VIDEO

उज्ज्वल ने कहा मारो, गौतम ने ली जान

तभी उज्ज्वल ने छोटे भाई गौतम को आवाज लगाई। उसने नीचे आने और आसिफ को मार डालने को कहा। गौतम भी दौड़ता हुआ घर के बाहर आया। दोनों भाई आसिफ को पीटने लगे। इस बीच गौतम ने पेंट के पिछले हिस्से से नुकीला हथियार निकाला और आसिफ की छाती पर कई वार कर दिए। इससे आसिफ की मौके पर ही मौत हो गए। आसिफ को गिरते देख दोनों मौके से भाग गए। दिल्ली पुलिस की ओर से यह भी बताया गया कि दोनों भाइयों ने तीन महीने पहले भी आसिफ पर हमला किया था, लेकिन तुरंत बीच-बचाव करते हुए कुछ लोगों ने आसिफ को बचा लिया था। दोनों ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।

कैसे पकड़े गए

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। कई फुटेज की जांच के बाद भी उनके भागने का रूट नहीं मिला। इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस और ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद भी ली गई। उनके जानकारों और दोस्तों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस को उज्ज्वल के बारे में सूचना मिली। पुलिस ने उसे और उसके भाई गौतम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से पुलिस ने वह 'पेपर पंच' करने वाला नुकीला हथियार भी बरामद किया जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था।

बिगड़ैल थे दोनों भाई, बीच में छोड़ चुके पढ़ाई

19 साल का उज्ज्वल म्यूजिक टीचर के रूप में काम करता था। गलत संगति में पड़ने की वजह से उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। वह आक्रामक स्वभाव का है और आसिफ से पहले भी झगड़ा कर चुका था। हालांकि, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था। एक साल छोटा भाई गौतम भी गलत संगति में पड़कर बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुका था। वह कभी-कभी छोटे मोटे काम करता था। उसके खिलाफ लाजपत नगर थाने में पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुका है।

ये भी पढ़ें:हुमा कुरैशी के भाई के मर्डर में हिंदू-मुस्लिम एंगल? दिल्ली पुलिस ने क्या बताया
ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस को अब बस एक ही काम…; हुमा कुरैशी के भाई के मर्डर पर भड़के AAP नेता