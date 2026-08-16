अमित शाह चाहें तो पूरे देश में ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू कर देंगे, CJP ने क्यों दी चेतावनी?
CJP के आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर अमित शाह और सरकार पर निशाना साधते हुए देशभर में 'जेल भरो आंदोलन' शुरू करने की चेतावनी दी है।
राजस्थान के अलवर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से पहले कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, ये छात्र अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन और काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे थे। इसी घटनाक्रम के बीच CJP के आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर अमित शाह और सरकार पर निशाना साधते हुए देशभर में 'जेल भरो आंदोलन' शुरू करने की चेतावनी दी है। आशुतोष रांका ने रविवार को X पर अंग्रेजी में ट्वीट किया, जिसका हिंदी अर्थ है- अगर अमित शाह और उनके साथ के लोग चाहते हैं तो CJP पूरे देश में जेल भरो आंदोलन शुरू कर देगा।
छात्रों को क्यों हिरासत में लिया गया?
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अलवर के RR कॉलेज में कुछ छात्र विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। वे अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने की तैयारी में थे। इसी वजह से पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले कुछ छात्रों को हिरासत में लिया।
प्रदर्शनकारियों के एजेंडे में कई मुद्दे शामिल थे। इनमें जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, खराब सड़कों, कथित मत्स्य घोटाले और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग प्रमुख थी। छात्रों ने इन मुद्दों को लेकर अमित शाह के सामने विरोध दर्ज कराने और काले झंडे दिखाने की योजना बनाई थी।
इसी कार्रवाई के बाद आया रांका का बयान
छात्रों की हिरासत की खबर सामने आने के बाद आशुतोष रांका का यह बयान आया। उनके ट्वीट को इसी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। रांका ने सीधे तौर पर देशभर में ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू करने की बात कही है। 'जेल भरो आंदोलन' का मतलब ऐसे आंदोलन से है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी गिरफ्तारी देने के लिए आगे आते हैं। रांका के बयान का संकेत यह है कि अगर सरकार विरोध प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारियां जारी रखती है, तो CJP इसके जवाब में आंदोलन को राजस्थान से बाहर देशभर में ले जा सकता है।
आखिर अमित शाह आज अलवर क्यों गए?
अमित शाह रविवार को अलवर के विजय नगर ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे। उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान शाह राजस्थान में 933 विकास कार्यों का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 6,279 करोड़ रुपये है।
अलवर में इनमें 783 करोड़ रुपये की 151 परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए सरस डेयरी प्लांट की आधारशिला और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी होना है। ऐसे में अमित शाह के अलवर दौरे से पहले छात्रों की हिरासत और उसके बाद आशुतोष रांका की 'जेल भरो आंदोलन' वाली चेतावनी ने राजस्थान में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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