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अमित शाह चाहें तो पूरे देश में ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू कर देंगे, CJP ने क्यों दी चेतावनी?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CJP के आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर अमित शाह और सरकार पर निशाना साधते हुए देशभर में 'जेल भरो आंदोलन' शुरू करने की चेतावनी दी है।

अमित शाह चाहें तो पूरे देश में ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू कर देंगे, CJP ने क्यों दी चेतावनी?
अमित शाह चाहें तो पूरे देश में ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू कर देंगे, CJP ने क्यों दी चेतावनी?

राजस्थान के अलवर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से पहले कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, ये छात्र अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन और काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे थे। इसी घटनाक्रम के बीच CJP के आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर अमित शाह और सरकार पर निशाना साधते हुए देशभर में 'जेल भरो आंदोलन' शुरू करने की चेतावनी दी है। आशुतोष रांका ने रविवार को X पर अंग्रेजी में ट्वीट किया, जिसका हिंदी अर्थ है- अगर अमित शाह और उनके साथ के लोग चाहते हैं तो CJP पूरे देश में जेल भरो आंदोलन शुरू कर देगा।

छात्रों को क्यों हिरासत में लिया गया?

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अलवर के RR कॉलेज में कुछ छात्र विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। वे अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने की तैयारी में थे। इसी वजह से पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले कुछ छात्रों को हिरासत में लिया।

प्रदर्शनकारियों के एजेंडे में कई मुद्दे शामिल थे। इनमें जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, खराब सड़कों, कथित मत्स्य घोटाले और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग प्रमुख थी। छात्रों ने इन मुद्दों को लेकर अमित शाह के सामने विरोध दर्ज कराने और काले झंडे दिखाने की योजना बनाई थी।

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इसी कार्रवाई के बाद आया रांका का बयान

छात्रों की हिरासत की खबर सामने आने के बाद आशुतोष रांका का यह बयान आया। उनके ट्वीट को इसी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। रांका ने सीधे तौर पर देशभर में ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू करने की बात कही है। 'जेल भरो आंदोलन' का मतलब ऐसे आंदोलन से है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी गिरफ्तारी देने के लिए आगे आते हैं। रांका के बयान का संकेत यह है कि अगर सरकार विरोध प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारियां जारी रखती है, तो CJP इसके जवाब में आंदोलन को राजस्थान से बाहर देशभर में ले जा सकता है।

आखिर अमित शाह आज अलवर क्यों गए?

अमित शाह रविवार को अलवर के विजय नगर ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे। उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान शाह राजस्थान में 933 विकास कार्यों का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 6,279 करोड़ रुपये है।

अलवर में इनमें 783 करोड़ रुपये की 151 परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए सरस डेयरी प्लांट की आधारशिला और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी होना है। ऐसे में अमित शाह के अलवर दौरे से पहले छात्रों की हिरासत और उसके बाद आशुतोष रांका की 'जेल भरो आंदोलन' वाली चेतावनी ने राजस्थान में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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