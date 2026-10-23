आशुतोष रांका ने जेल में बंद रहने के क्या-क्या फायदे गिनाए, कहा- 2-3 दिन तक तो खूब सोए और फिर…
कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने कहा कि जेल में पहले तो उन्होंने खूब आराम किया और फिर किताबें भी पढ़ीं। उन्होंने एक फायदा यह भी बताया कि मोबाइल और सोशल मीडिया से खुद को डिटॉक्स किया।
एक सप्ताह से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद बाहर निकले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह संयोजक आशुतोष रांका ने तिहाड़ जेल की तारीफ की है। तिहाड़ में मिले खाने और अन्य इंतजाम की तारीफ के बाद रांका ने अब यहां गुजारे वक्त के कुछ फायदे गिनाए हैं। जंतर-मंतर पर जबरन प्रवेश करके प्रदर्शन की कोशिश और बेल बॉन्ड के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए रांका ने कहा कि उन्होंने जेल में अपनी नींद पूरी की और दूसरा फायदा यह हुआ कि मोबाइल और सोशल मीडिया से खुद को डिटॉक्स भी कर लिया।
जेल में रहने के क्या फायदे गिनाए
रांका ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जेल के अपने अनुभव को हंसते हुए बताया और कहा कि यदि आप कोई बड़ी गलती करके ना जाओ तो वहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रांका ने कहा, 'हम पहले 2-3 दिन तो वहां बस सो रहे थे। बहुत दिनों की हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। रात-रात भर, 2-3 बार (हिरासत के दौरान) पुलिस ने जगा कर रखा था। तो पहले 2-3 दिन तो हम बस आराम से सोए थे। फिर थोड़ी बहुत तो किताबें पढ़ीं और आराम से समय निकला।'
उन्होंने आगे कहा, 'मतलब मेरी समझ में बस यही आया कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो वहां कुछ डरने जैसा है नहीं। यह एक स्थान है जहां काफी कुछ सीखने के लिए है। कॉकरोचों के लिए बोला जाता है कि पूरे समय फोन पर रहते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, क्रोनोकली ऑनलाइन रहते हैं, तो कुछ और नहीं तो 8 दिनों में हमारा सोशल मीडिया और मोबाइल डिटॉक्स ही हो गया।' मोबाइल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए स्मार्टफोन, इंटरनेट और अन्य स्क्रीन वाले उपकरणों से दूरी बनाना। ऐसा करने से फोन की लत से बाहर निकलने, दिमाग को शांत करने, अच्छी नींद और तनाव में कमी जैसे फायदे होते हैं।
जेल के खाने की तारीफ भी की
रांका ने जेल से बाहर आने के बाद एक कॉटेंट क्रिएटर से बातचीत करते हुए यह भी कहा था कि उन्हें तिहाड़ जेल का खाना अच्छा लगा और यह जेल वाकई अच्छा। रांका ने कुछ दिन पहले मजाक में कहा था कि यदि सीजेपी नेताओं को जेल में डाला गया तो वह वहां जेल ठीक करो आंदोलन चलाएंगे। लेकिन रांका ने कहा कि उन्हें तिहाड़ के अधिकारियों ने कहा कि यह जेल पहले से ही अच्छा है और सीजेपी नेता ने भी कहा कि वाकई में तिहाड़ जेल अच्छा है और खाना भी वहां अच्छा मिला।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
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