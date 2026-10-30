बिल्कुल भी नहीं; कॉकरोच जनता पार्टी ने 'रेजीम चेंज' चाहने वालों को ही दिया झटका
कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि उनका संगठन रेजीम चेंज नहीं चाहता है। सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने कहा कि वह बस निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि उनका संगठन 'रेजीम चेंज' की मांग के साथ नहीं है। सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से हटाना प्रेशर ग्रुप का मकसद नहीं है, वह सिर्फ निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं और इसके बाद जनता जिसे चाहे चुने। रांका की यह बात उनके आंदोलन में साथ दिखने वालीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की प्रमुख नेहा बोरा और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जैसे लोगों के लिए झटका है, जो 'रेजीम चेंज' की मांग प्रमुखता से उठा रहे हैं।
आशुतोष रांका ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनका संगठन ना तो किसी राजनीतिक दल के साथ है और ना ही पार्टी के खिलाफ है। उन्होंने कहा, 'हमारी लड़ाई यह थोड़ी है कि भाजपा को सरकार से हटाना है। हमारी लड़ाई तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की है। अगर हमारे चुनाव सही तरीके से हों, उसके बाद जो भी जीते वह तो जनता का मत है। उस मत का फैसला करने वाला सीजेपी कोई नहीं होता। हम कोई नहीं होते, दीपके कोई नहीं होता सौरभ दास कोई नहीं होता। हम चाहते हैं कि प्रक्रिया में जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो।'
रेजीम चेंज के सवाल पर बोले रांका- बिल्कुल भी नहीं
क्या आप 'चेंज द रेजीम' के नारों का समर्थन करते हैं? इसके जवाब में रांका ने दो बार कहा, 'बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।' उन्होंने कहा कि सीजेपी की मांग सिर्फ निष्पक्ष चुनाव की है, जनता को तय करना है कि सरकार किसकी बने। सीजेपी के सह संयोजक ने कहा, 'हमने पहले दिन से बहुत साफ कहा है कि हम लोग निष्पक्ष चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन चुनावों का नतीजा क्या है यह तय करने वाले सीजेपी कोई नहीं होता है। अगर जनता चाहती है कि चुनाव में चुनकर भाजपा की सरकार बने तो भाजपा की बनी चाहिए, कांग्रेस की बननी चाहिए तो कांग्रेस की बने, आम आदमी पार्टी की बननी चाहिए तो आम आदमी पार्टी की बने। यह क्षेत्राधिकार सीजेपी का नहीं है।'
हम बस इतना चाहते हैं कि मैच फिक्स ना हो: रांका
उन्होंने आगे कहा, 'सीजेपी बस यह चाहता है कि सबके लिए बराबरी का मौका हो, मैच फिक्स नहीं होना चाहिए, अंपायर निष्पक्ष होना चाहिए, वह नो बॉल पर भी आउट ना दे। हम लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि किसी राज्य में यदि भाजपा की सरकार नहीं बनी है और एसआईआर के नाम पर गड़बड़झाला हुआ है तो वहां भी चुनाव की समीक्षा करनी चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि हर नागरिक को जो वोट देने का अधिकार बाबा साहब और पंडित नेहरू ने दिया है किसी को भी इस देश में वह अधिकार छीनने का हक नहीं। वोट किसको दे रहे हैं यह हर आदमी का हक है।'
दीपके के सामने ही प्रशांत भूषण ने कहा था- रेजीम चेंज की है लड़ाई
पिछले दिनों वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अभिजीत दीपके की मौजूदगी में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे आंदोलन को रेजीम चेंज की लड़ाई करार दिया था। उन्होंने कहा था कि रेजीम चेंज होकर रहेगा, यह इसी के लिए लड़ाई है। बाद में दीपके ने खुद को इशारों में इन बातों से अलग किया था। अब सीजेपी ने और खुलकर इस नारे को पूरी तरह नकार दिया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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