चिढ़ाने के लिए जो शब्द कहते हैं लोग आशुतोष रांका को वह पसंद आ गया
सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने कहा कि उन्हें तिलचट्टा शब्द बहुत फनी और अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कुढ़कर ऐसा कहते हैं, लेकिन उन्हें पसंद है। उन्होंने एंटी नेशनल शब्द बुरा लगने की बात कही।
कॉकोरच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं ने पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स जुटाए, लेकिन आलोचकों की भी कमी नहीं हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो सीजेपी की हर हरकत की आलोचना करते हैं, उनकी नियत, फंडिंग और आम आदमी पार्टी से जुड़ाव को लेकर सवाल उठाते हैं। कुछ उन्हें एंटी नेशनल, कुछ अर्बन नक्सल और चिढ़ाने के लिए कुछ लोग तिलचट्टा कहकर भी संबोधित करते हैं। हालांकि, अब सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने कहा है कि उन्हें 'तिलचट्टा' बुलाया जाना अच्छा लगता है।
आशुतोष रांका से एक यूट्यूब इंटरव्यू के दौरान सीजेपी के आलोचना में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को लेकर सवाल किया गया था। एंटी नेशनल, एनार्किस्ट, तिलचट्टा, अर्बन नक्सल... आदि का जिक्र करते हुए जब पूछा गया कि उन्हें क्या कहलाना पसंद आता है तो रांका ने कहा, 'तिलचट्टा मुझे अच्छा शब्द लगता है। एक तो बहुत फनी वर्ड है- तिलचट्टा। मुझे लगता है कि जब कोई तिलचट्टा बोलता है ना तो उसको अंदर बहुत कुढ़ मची है कि ये कर कैसे ले रहे हैं ये सब चीज। फैमिली वॉट्सऐप ग्रुप और एक्स पर बहुत चलता है तिलचट्टा शब्द। ऐसा लगता है कि ऐसे हमें मारना चाहते हैं, हम इनको चिढ़ा रहे हैं और जनता हमारे पीछे खड़ी है। इनको कहीं ना कहीं बता है कि बात सही कर रहे हैं। इनको गुस्सा बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तिलचट्टा मुझे बहुत अच्छा लगता है।'
यह पूछे जाने पर कि कौन सा शब्द बुरा लगता है, आशुतोष रांका ने कहा, 'बुरा तो एंटी नेशनल में लगता है।' अर्बन नक्सल बुरा नहीं लगता है? सीजेपी नेता ने कहा, 'अर्बन नक्सल का तो क्या ही बोलें... दिमागी नक्सल का तो पार्टी (हंसते हुए) बन गया है सोशल मीडिया पर।' सीजेपी नेता ने इस बात पर भी दुख जाहिर किया कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान और अमेरिका से फंडिंग मिलने का आरोप लगाया। रांका ने कहा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के दौरान जब जितेंद्र सिंह के साथ उनकी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने मंत्रियों की ओर से उन्हें वायरल, एंटीनेशनल, आतंकवादी आदि कहे जाने का मुद्दा उठाया था तो केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि वह इन बातों पर भरोसा नहीं करते हैं और उन्हें (रांका-सौरभ दास और अन्य सीजेपी नेता को) अपना बच्चा मानते हैं।
क्या चुनाव लड़ेगी सीजेपी, क्या बोले रांका?
क्या सीजेपी चुनाव लड़ेगी? इस सवाल के जवाब में सीजेपी नेता ने एक बार फिर हां या ना में कुछ भी कहने से बचते हुए संभावनाओं को जीवित रखा। उन्होंने कहा, 'होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कहना चाहता कि कभी कुछ नहीं करेंगे। 5 महीने पहले तो मुझे पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप को लेकर लगता था कि इससे कुछ नहीं होगा। 29-30 मई के आसपास दीपके ने कहा था कि भाई आ जाए तो मैंने कहा था कि नहीं चलेगा। मैं सीजेपी के कॉन्सेप्ट को लेकर आशंकित था। लेकिन इसने ही मुझे चकित किया। एक साल बाद क्या होगा इसको लेकर मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता। आज जो हमारा फॉर्मेट है वह प्रभावी है। इसके चैलेंज समझ आ गए हैं। इसको संगठित रूप देना बहुत जरूरी है और बड़ा चैलेंज भी। एक साल बाद क्या होगा इसका अभी पता नहीं।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप