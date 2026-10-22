आशुतोष रांका ने की तिहाड़ की तारीफ, कहा- जेल में खाना अच्छा मिला
सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने जेल से बाहर आने के बाद तिहाड़ की तारीफ की है। रांका ने कहा कि उन्हें यहां का खाना पसंद आया। उन्होंने एक सप्ताह से अधिक का वक्त यहां बिताया है।
तिहाड़ जेल में एक सप्ताह से अधिक समय तक बंद रहने के बाद बाहर निकले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने इसकी तारीफ की है। रांका को जेल का खाना भी अच्छा लगा। जमानत मिलने के बाद आशुतोष रांका और सीजेपी के दूसरे सह-संयोजक सौरभ दास बुधवार शाम ही तिहाड़ से बाहर निकले हैं। 13 अक्टूबर को हिरासत में लिए जाने और फिर गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था।
13 अक्टूबर को आशुतोष रांका और सौरभ दास को जंतर-मंतर से पकड़ा था जब वे अपने कुछ साथियों के साथ प्रतिबंधों के बावजूद वहां दाखिल होकर प्रदर्शन करने लगे। जंतर-मंतर को पहले ही विरोध प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया था। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए थे। उन्हें हिरासत में लेकर एहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया था। स्पेशल एग्जिक्युटिव मजिस्ट्रेट ने 14 अक्टूबर को उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी गई थी और बुधवार को शर्तों के साथ जमानत दे दी गई।
तिहाड़ जेल की तारीफ में क्या बोले रांका
सौरभ दास को तिहाड़ में जेल नंबर 2 और आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया था। करीब 9 दिन बाद जब रांका बाहर निकले तो उन्होंने एक कॉन्टेंट क्रिएटर से बात करते हुए तिहाड़ जेल के अपने अनुभव को अच्छा बताया। उन्होंने जेल की व्यवस्था की तारीफ की और कहा कि उन्हें खाना भी पसंद आया। आपका जेल का अनुभव कैसा रहा? यह पूछने पर रांका पहले हंसते हैं और कहते हैं, 'जेल का अनुभव तो जेल का अनुभव है। लेकिन सब ठीक है। खाना वास्तव में अच्छा है तिहाड़ में।' यह याद दिलाए जाने पर कि उन्होंने कहा था कि जेल जाने पर जेल ठीक करो आंदोलन चलाएंगे, सीजेपी नेता ने कहा, 'मैं बोल के गया था, लेकिन उन लोगों ने बोला कि आप जेल ठीक करो की बात करोगे लेकिन यहां का जेल अच्छा है और तिहाड़ का जेल वाकई अच्छा है।'
किन शर्तों पर हुई है रिहाई
सीजेपी नेताओं ने एसईएम अदालत में हलफनामा दिया कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और जब तक जंतर-मंतर अधिसूचित धरना स्थल नहीं है, तब तक वहां विरोध-प्रदर्शन की अपील नहीं करेंगे। दास और रांका को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया गया। दोनों ने मुचलके भर दिए, जिसके बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रही सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रितु राज ने कॉजपा नेताओं को तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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