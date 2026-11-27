इन जैसों को अपनी ईमानदारी पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं दूंगा, आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री को भेजा नोटिस
रांका ने कहा कि 'मैं इन जैसे लोगों को अपनी ईमानदारी और देश के प्रति मेरे प्रेम पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। भारत ही वह सब कुछ है जिसके लिए मैं जीता हूं और भारत ही वह सब कुछ है जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं।'
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ कानूनी ऐक्शन लेते हुए उन्होंने नोटिस भेजा है। रांका ने यह कार्रवाई सिंह की उस टिप्पणी को लेकर की है, जिसमें उन्होंने SIR प्रक्रिया के विरोध में CJP द्वारा चलाए गए आंदोलन के पीछे विदेश से फंडिंग होने का आरोप लगाया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उस आंदोलन के लिए पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका से, जबकि इसके सह-संयोजक आशुतोष रांका को पाकिस्तान से पैसा मिला है। जिसके बाद सिंह द्वारा लगाए गए इसी आरोप के विरोध में आशुतोष रांका ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है।
रांका ने सोशल मीडिया के जरिए सिंह के खिलाफ कानूनी ऐक्शन लेने की जानकारी दी और इस दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता और उस आरामदायक जिंदगी के बारे में भी बताया, जिसे छोड़कर वे देश सेवा का सपना लेकर भारत आए थे। उन्होंने लिखा, 'मैंने डॉ जितेंद्र सिंह को उनकी उस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे 'पाकिस्तान से फंड' मिला है।'
'इन अनपढ़ और घमंडी नेताओं के बच्चों से अलग…'
आगे उन्होंने भारतीय नेताओं को अनपढ़ और अहंकारी बताते हुए अपनी पढ़ाई और नौकरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ‘इन अहंकारी और अनपढ़ राजनेताओं के बच्चों से अलग, मैंने IIT कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैंने मैकिन्से में एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी की और लंदन में एक आरामदायक जीवन छोड़ दिया, ताकि वापस आकर अपने देश की सेवा कर सकूं।’ उन्होंने कहा, 'पिछले दो वर्षों में मैंने सार्वजनिक जीवन में कड़ी मेहनत की है, ताकि देश के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठा सकूं।'
विदेश संगठनों से रिश्तों के बारे में यह बताया
विदेशी स्रोतों से धन मिलने के आरोपों का जवाब देते हुए रांका ने अपनी पोस्ट में बताया कि 'मैकिन्से, GAVI और अन्य संगठनों के साथ मेरे पेशेवर रिश्ते रहे हैं, और इस बारे में सबकुछ दर्ज है। साथ ही यह रिश्ता भारत के टैक्स व अकाउंटिंग कानूनों के अनुरूप हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार के इन संगठनों के साथ बहुत अच्छे व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध हैं, इसमें GAVI को दी जा रही 20 मिलियन डॉलर की मदद भी शामिल है।'
'जितेंद्र सिंह जैसे लोगों को अपनी ईमानदारी पर…'
आगे उन्होंने लिखा कि 'मैं जितेंद्र सिंह जैसे लोगों को अपनी ईमानदारी और देशप्रेम पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। भारत ही वह सब कुछ है जिसके लिए मैं जीता हूं और भारत ही वह सब कुछ है जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं।' बता दें कि यहां पर रांका ने जिस GAVI का नाम लिया, वह 'गावी, द वैक्सीन अलायंस' है, जिसे पहले 'ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन' कहा जाता था। यह एक सार्वजनिक-निजी वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है। जिसका उद्देश्य गरीब देशों के बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण में मदद करना है।
जितेंद्र सिंह ने लगाया था पाकिस्तान से फंडिंग मिलने का आरोप
इससे पहले 3 नवंबर को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाते हुए दीपके और रांका का नाम लिया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार संभाल रहे केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि विदेशी धन से संचालित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), 'डीप स्टेट' के एजेंट और भारत विरोधी ताकतें इस अभियान (SIR प्रक्रिया) के पीछे हैं। उन्होंने विदेशी धन के प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) का भी उल्लेख किया था।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि, 'इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि उन्हें देश के भीतर और बाहर सक्रिय भारत विरोधी एनजीओ तथा संगठनों सहित अनधिकृत स्रोतों से धन मिल रहा है।' मंत्री ने कहा था, 'जिन लोगों ने खुद को नेता घोषित कर रखा है, उन्हें विदेशी स्रोतों से धन मिल रहा है। दीपके को अमेरिका स्थित दानदाताओं से धन मिल रहा है। आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं से भुगतान किया गया है और उन्हें अपने आकाओं के माध्यम से भी धन मिल रहा है।' अब इन्हीं आरोपों के खिलाफ रांका ने जिंतेंद्र सिंह को कानूनी नोटिस जारी किया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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