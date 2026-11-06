... तो हमसे हाथ क्यों मिला रहे थे, विदेशी फंडिंग के आरोपों पर आशुतोष रांका का पलटवार; क्या बोले
सीजेपी के नेताओं को विदेश से फंड मिलने के आरोपों पर आशुतोष रांका ने पलटवार किया है। रांका ने कहा कि इस देश में जितने भी मुद्दे हैं, सरकार के मंत्री उन मुद्दों को दरकिनार करके बार-बार वही घिसी-पीटी लाइनें लेते हैं। आप वही 12 साल पुराना घिसा-पीटा एजेंडा चला रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से सीजेपी के नेताओं को विदेश से फंड मिलने के आरोप लगाने के बाद आशुतोष रांका ने उन पर पलटवार किया है। रांका ने पत्रकारों से कहा कि जितेंद्र सिंह जी से ये पूछिए कि अगर हमें विदेशी फंडिंग मिल रही थी तो वे हमसे हाथ क्यों मिला रहे थे। हमसे बातचीत क्यों कर रहे थे। हमारे साथ बैठकर चाय पी रहे थे। नाश्ता खिला रहे थे। आप उनसे इन बातों का जवाब पूछिए।
आपके पास देश के दिक्कतों का कोई जवाब नहीं
रांका ने कहा कि पाकिस्तान से फंडिंग, नेपाल से फंडिंग, बांग्लादेश से फंडिंग। इस देश में जितने भी मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों को दरकिनार करके बार-बार वही घिसी-पीटी लाइनें लेते हैं। जब सीजेपी का आंदोलन शुरू हुआ तो आपने बोला कि इस देश में सीजेपी के 95 प्रतिशत अकांउट पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं। आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, आपके पास देश के दिक्कतों का कोई जवाब नहीं है।
हमारे साथ बैठकर चाय-नाश्ता क्यों कर रहे थे
रांका ने कहा कि आपके पास कोई जवाब नहीं है कि इस देश में वोट चोरी क्यों हो रही है। ज्ञानेश कुमार को यह सरकार क्यों बचा रही है। आपके पास कोई जवाब नहीं है कि इस देश में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं है कि इस देश में बेरोजगारी क्यों है। इसलिए आप वही 12 साल पुराना घिसा-पीटा एजेंडा चलाते हैं कि यहां से फंडिंग आ रही है, वहां से फंडिंग आ रही है। रांका ने फिर दोहराया कि जितेंद्र सिंह जी से यह पूछिए कि वह हमसे हाथ क्यों मिला रहे थे और हमारे साथ बैठकर चाय-नाश्ता क्यों कर रहे थे।
केंद्रीय मंत्री का क्या आरोप
इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका से और इसके सह-संस्थापक आशुतोष रांका को पाकिस्तान से फंड मिला। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के नेताओं सहित भारत विरोधी संगठन और विदेशी फंडिंग से संचालित समूह एसआईआर के खिलाफ अभियान को फंडिंग कर रहे हैं। उन्होंने खुद को कार्यकर्ता बताने वाले लोगों पर झूठा नैरेटिव गढ़ने का आरोप भी लगाया था।
सौरव को कहां से फंड मिल रहा
जितेंद्र सिंह के इन आरोपों पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी टिप्पणी की। एक पोस्ट में दीपके ने पूछा कि और सौरव को कहां से फंड मिल रहा है। दीपके ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटवाने के लिए कथित विदेशी फंडिंग में से जितेंद्र सिंह ने कितना कमीशन लिया? आखिरकार, बातचीत की मेज पर वही तो मौजूद थे।
महुआ मोइत्रा ने भाजपा को घेरा
इस बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सीजेपी को विदेशी संगठनों से फंडिंग मिलने के आरोपों पर भाजपा को घेरा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने दावा किया कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुद कहा है कि उन्हें विदेशी स्रोतों से नहीं, बल्कि भाजपा से चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा मिला है। मोइत्रा ने कहा कि सीजेपी के अशुतोष रांका और सौरव समेत अन्य सदस्यों ने भाजपा से फंड मिलने की बात कही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ही उन्हें फंड दे रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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