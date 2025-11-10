‘दिल्ली में प्रदूषण बढ़ते ही, सरकार…’; AAP ने डेटा में हेरफेर के आरोप संग BJP पर बोला हमला

संक्षेप: आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि दिल्ली जब प्रदूषण बढ़ता है तो एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं या उनके चारों ओर आर्टिफिशियल स्प्रे किया जाता है। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार का इरादा प्रदूषण कम करना नहीं, बल्कि उसके आंकड़े कम करना है।

आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राजधानी और पूरे उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण लेवल के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर धोखाधड़ी और एयर क्वालिटी डेटा में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि जब प्रदूषण बढ़ता है तो एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं या उनके चारों ओर आर्टिफिशियल स्प्रे किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा प्रदूषण कम करना नहीं, बल्कि उसके आंकड़े कम करना है।

भारद्वाज ने कहा कि प्रदूषण की समस्या दिल्ली और उत्तर भारत के लिए नई नहीं है। लोगों में खासकर पढ़े-लिखे लोगों में गुस्सा सरकार के धोखे और डेटा में हेरफेर की वजह से है। जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है, सरकार एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर देती है। जहां भी एक्यूआई ज्यादा होता है, उन एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास स्प्रे किया जा रहा है... लोग यह देखकर परेशान और हैरान हैं कि बड़े-बड़े संस्थान इस हेरफेर में शामिल हैं और यह धोखाधड़ी खुलेआम हो रही है। सरकार की मंशा प्रदूषण कम करना नहीं, बल्कि उसके आंकड़े कम करना है।''

इससे पहले रविवार को दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया था, जो सरकार से राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियां बनाने की मांग कर रहे थे।

डीसीपी (नई दिल्ली) देवेश कुमार महला ने कहा, "इंडिया गेट विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगह जंतर-मंतर है। इसीलिए हमने सभी को गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी है। इंडिया गेट पर लोग अपने परिवारों के साथ घूमने आते हैं और यह एक राष्ट्रीय स्मारक है। यहां वीआईपी रूट हैं, हम यहां नियमित रूप से तैनात रहते हैं।

‘आप’ प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी भाजपा सरकार ने रीडिंग कम करने के लिए एक्यूआई मॉनिटर पर पानी छिड़कवाया। कक्कड़ ने मांग की कि सरकार दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियां बनाए, क्योंकि वह इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थीं।

प्रियंका कक्कड़ ने कहा, "भाजपा ने रीडिंग कम करने के लिए एक्यूआई मॉनिटर पर पानी छिड़कवाया। भाजपा डेटा में हेरफेर कर रही है। इससे भाजपा की ईमानदारी और विश्वसनीयता कम होती है। भाजपा के लोगों को भी हमारे साथ यहां होना चाहिए था, लेकिन वे अपने एयर प्यूरीफायर के साथ घर पर बैठे हैं। भाजपा को यह समझना होगा कि हवा और पानी राजनीति का मामला नहीं है।"

दिवाली के बाद से दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 'खराब' और 'बहुत खराब' कैटेगरी में बना हुआ है। यहां ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज 2 के प्रतिबंध अब भी लागू हैं।

सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के डेटा के मुताबिक, रविवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' कैटेगरी में चली गई, सुबह 7 बजे ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 391 रिकॉर्ड किया गया। शहर के कई हिस्सों में प्रदूषण का लेवल खतरनाक हो गया, एक्यूआई रीडिंग 400 के पार चली गई।