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जब तक मोहम्मद भाई का साथ है...; अभिजीत दीपके ने कहा- इनकी वजह से 3 दिन तक बैठ पाए

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Cockroach Janata Party: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन में शामिल लोगों को खाना-पानी कौन मुहैया करा रहा है, इसका जवाब दीपके ने खुद दे दिया है। उन्होंने कहा- जब तक मोहम्मद भाई का साथ है…

जब तक मोहम्मद भाई का साथ है...; अभिजीत दीपके ने कहा- इनकी वजह से 3 दिन तक बैठ पाए

Cockroach Janata Party: परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनकारी सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी जंतर-मंतर पर अपना धरना जारी रखे हुए हैं। प्रदर्शन की पहली शाम CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रशासन पर पानी और लाइट मुहैया न कराने का आरोप लगाया था। इस बीच आज एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दीपके बता रहे हैं कि प्रदर्शन में खाना, पानी कौन मुहैया करा रहा है।

जब तक मोहम्मद भाई का साथ है…

अभिजीत दीपके एक वीडियो में कह रहे हैं- हम यहां तीन दिन से बैठे हैं। किसकी वजह से बैठे हुए हैं? अपने पीछे बैठे एक शख्स के हाथ पर हाथ रखते हुए दीपके ने कहा- मोहम्मद भाई की वजह से। मोहम्मद भाई हमें पानी पिला रहे हैं। खाना खिला रहे हैं। सुबह-सुबह पकोड़े खिला रहे हैं। अगर मोहम्मद भाई हमारा साथ न देते, तो क्या हम लोग यहां तीन दिन बैठ पाते।

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किसी से भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत मांगिए

इसके बाद उन्होंने कहा- लोग हमें कितना भी बांट पाए। जब तक मोहम्मद भाई का साथ है, कोई भी हमारे मूवमेंट को कुछ नहीं कर सकता। किसी से भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत मांगिए। ये मांगने वाले आप कोई नहीं होते हैं। हम लोग तय करेंगे और हमे पता है। मुझसे बड़े देशभक्त मोहम्मद भाई हैं।

डफली, ताली, थाली, नारेबाजी और देशभक्ति गीत

जंतर-मंतर पर हो रहा यह धरना प्रदर्शन शनिवार दोपहर शुरू हुआ था। इसके बाद से यह लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी पुलिस की तैनाती के बीच मौके पर डटे हैं। रात में कुछ लोग प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों को भोजन और पीने के लिए पानी देते भी देखे गए।

रविवार को प्रदर्शन स्थल पर नारेबाज़ी, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का माहौल देखने को मिला, जहां समर्थक तालियां बजाते, डफली बजाते और देशभक्ति गीत गाते नजर आए। आयोजकों के अनुसार, शाम तक स्थल पर 200 से अधिक लोग एकत्र हो चुके थे।

शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, यही है मांग

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और परीक्षा विवाद को लेकर जवाबदेही की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने उन छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या कर ली।

शौचालय में पानी की आपूर्ति बाधित न करें

रविवार को दीपके ने अधिकारियों से अपील की कि प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने में कोई पाबंदी न लगाई जाए और सार्वजनिक शौचालयों में पानी की आपूर्ति बहाल की जाए। प्रदर्शनकारियों ने पहले बुनियादी सुविधाओं में बाधा की शिकायत की थी, हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि पीने के पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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