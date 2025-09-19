Aryan Maan of ABVP is new president after DUSU election results Who is he? आर्यन मान ने डूसू चुनाव में अध्यक्ष पद पर लहराया जीत का परचम, जानिए कौन हैं ABVP का यह खिलाड़ी?, Ncr Hindi News - Hindustan
आर्यन मान ने डूसू चुनाव में अध्यक्ष पद पर लहराया जीत का परचम, जानिए कौन हैं ABVP का यह खिलाड़ी?

डूसू चुनाव के लिए आर्यन मान का प्रचार अभियान मुख्य रूप से छात्रों से जुड़े प्रमुख मुद्दों जिनमें रियायती मेट्रो पास, पूरे परिसर में मुफ्त वाई-फ़ाई, ऑडिट्स और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा था।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 03:49 PM
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के लिए हुए चुनाव के नतीजे शुक्रवार को आ गए। जिसमें से अध्यक्ष पद पर ABVP (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) के प्रत्याशी आर्यन मान ने जीत दर्ज की। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी NSUI (भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ) की जोसलिन नंदिता चौधरी को भारी अंतर से मात दी। डूसू चुनाव में अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतकर भगवा परचम लहराने वाले आर्यन मान हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के लायब्रेरी साइंस विभाग के छात्र हैं। इससे पहले उन्होंने डीयू के हंसराज कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री प्राप्त की थी। मान एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं, साथ ही सामाजिक गतिविधियों में भी खुलकर हिस्सा लेते हैं। मान के चुनाव में उतरने के बाद यह चुनाव हाईप्रोफाइल भी हो गया था और इसमें बॉलीवुड का तड़का भी दिखाई दिया था, जब संजय दत्त और रणदीप हुड्डा जैसी हस्तियों ने आकर उनके प्रचार अभियान में हिस्सा लिया और उनका समर्थन किया था।

इस साल के डूसू चुनाव के लिए आर्यन मान का प्रचार अभियान मुख्य रूप से छात्रों से जुड़े प्रमुख मुद्दों जिनमें रियायती मेट्रो पास, पूरे परिसर में मुफ्त वाई-फ़ाई, ऑडिट्स और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा था। आर्यन मान ने डूसू चुनाव में तीसरे नंबर के मतपत्र से चुनाव लड़ा था।

आर्यन मान एक राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के राज्य कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में, वे ABVP के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, जिनमें फीस वृद्धि के खिलाफ अभियान और विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से की गई पहल शामिल हैं।

अपने प्रचार अभियान के दौरान आर्यन ने पीटीआई से बात करते हुए कहा था, ‘एबीवीपी के सक्षम नेतृत्व पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का हमेशा से भरोसा रहा है। इस वर्ष, हम छात्रों के लिए पर्याप्त खेल सुविधाएं और पोषण समेत विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को परिसर में आसान पहुंच देने और पूरे डीयू में मुफ़्त वाई-फ़ाई की सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन पहलों के साथ, हमारा लक्ष्य दिल्ली विश्वविद्यालय को एक प्रमुख वैश्विक संस्थान के रूप में स्थापित करना है।’

एबीवीपी के आर्यन मान ने एनएसयूआई की अपनी प्रतिद्वंद्वी जोसलिन नंदिता चौधरी को 16,196 मतों के अंतर से हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। अध्यक्ष पद के साथ ही एबीवीपी ने सचिव और संयुक्त सचिव पद पर भी जीत हासिल की। जबकि उपाध्यक्ष का पद NSUI के पाले में गया, जिसमें राहुल झांसला ने जीत दर्ज की।

एनएसयूआई उम्मीदवार राहुल झांसला (29,339 मत) ने एबीवीपी के गोविंद तंवर (20,547 मत) को हराकर उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। एबीवीपी ने सचिव और संयुक्त सचिव पद भी जीते हैं। इससे पहले पिछले साल एनएसयूआई के रौनक खत्री ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया था, जो कि संगठन की सात साल में पहली जीत थी। डूसू चुनाव के लिए गुरुवार को 52 केंद्रों पर सुबह और शाम के सत्रों में 195 बूथों पर मतदान हुआ, जिसमें दिन में पढ़ाई करने वाले और शाम को कॉलेज जाने वाले छात्र दोनों शामिल थे। मतदान प्रतिशत 39.45 रहा।

डूसू चुनाव के लिए गुरुवार को 52 केंद्रों पर सुबह और शाम के सत्रों में 195 बूथों पर मतदान हुआ, जिसमें दिन में पढ़ाई करने वाले और शाम को कॉलेज जाने वाले दोनों तरह के छात्रों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने हुए वोट डाला। हालांकि इस दौरान केवल 39.45 प्रतिशत वोटिंग ही हुई।