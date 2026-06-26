CM योगी ने साधा निशाना तो अरविंद केजरीवाल ने कहा- महाराज जी, आप मेरा साथ दीजिए
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को रामलला का दर्शन करने पहुंचे तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर निशाना साधा। केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें जवाब दिया।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किए गए हमले का जवाब देते हुए उन्हें महाराज जी कहकर संबोधित किया और साथ मांग लिया। केजरीवाल ने ऐसा करते हुए योगी आदित्यनाथ से कहा कि, ‘चंदा चोर आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे।’ चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर उपजे विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए।
इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 साल दिए लेकिन उन्होंने दिल्ली को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया, ब्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा… अयोध्या को जैसे डबल इंजन की सरकार ने सजाया है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो। यदि यही न्याय जो डबल इंजन सरकार ने अयोध्या में किया है वही न्याय अगर दिल्ली के साथ किया होता तो दिल्ली भी अयोध्या की तरह चमक रही होती।’
आप मेरा साथ दीजिए: अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ के तीखे हमले का जवाब सोशल मीडिया के जरिए दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को महाराज जी कहकर संबोधित किया और भगवान राम के घर डकैती करने वालों को फांसी दिलवाने में मदद की मांग की। उन्होंने कहा, ‘महाराज जी। आप चंदा चोरों का क्यो साथ दे रहे हो? ये चंदा चोर आपको भी हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान राम के घर हुई महा डकैती के राक्षसों को सरे आम फाँसी दिलवाने के मेरे संघर्ष में आप मेरा साथ दीजिए। इस महापाप में भागीदार मत बनिए।’
पूजा के बाद बोले केजरीवाल- कड़ी से कड़ी सजा मिले
अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को राम मंदिर में दान के कथित गबन और आभूषणों की चोरी के मामले में दर्ज एफआईआर को 'धोखा' करार दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस मामले में सिर्फ छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि 'बड़े लोगों' को बचाया जा रहा है। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद, आप के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के साथ मौजूद केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने सभी की भलाई और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। केजरीवाल ने कहा, 'आज मैंने सभी की खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मैंने राम मंदिर में दान के गबन, बड़े घोटाले और भगवान को चढ़ाए गए सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी के संबंध में मैंने प्रार्थना की कि जो कोई भी इस 'महापाप' का दोषी है, उसे भगवान से कड़ी से कड़ी सजा मिले।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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