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'जज स्वर्ण कांता से न्याय की उम्मीद टूटी'; केजरीवाल ने चिट्ठी लिख बताया अपना फैसला

Apr 27, 2026 10:05 am ISTGaurav Kala अमित झा, नई दिल्ली, हिन्दुस्तान
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अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट जज स्वर्ण कांता शर्मा को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लेटर में कहा कि उन्हें जज से न्याय की उम्मीद टूट चुकी है। अब वे गांधी जी के सत्याग्रह की राह पर चलेंगे।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब हाई कोर्ट जज स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने लेटर मे कहा है कि अब उन्हें जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूट चुकी है, इसलिए उन्होंने गांधीजी के सत्याग्रह के मार्ग पर चलने का फैसला किया है। बता दें कि बीते 20 अप्रैल को जज शर्मा की अदालत ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। केजरीवाल ने मांग की थी कि जज स्वर्ण कांता शर्मा कथित आबकारी घोटाला से जुड़े उनके केस को किसी और बेंच में ट्रांसफर कर दें।

अपने पत्र में केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वह अब इस मामले में न तो खुद अदालत के समक्ष पेश होंगे और न ही अपने वकील के माध्यम से पेशी कराएंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए लिया है।

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सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा

अपने पत्र में केजरीवाल ने यह भी कहा कि हालांकि वह अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

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केजरीवाल की याचिका खारिज कर चुकी अदालत

बता दें कि बीते 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने आबकारी नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। एक घंटे से अधिक समय तक हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि किसी भी वादी को बिना किसी सबूत के न्यायाधीश पर फैसला करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और न्यायाधीश किसी वादी के पूर्वाग्रह के निराधार डर को दूर करने के लिए खुद को मामले से अलग नहीं कर सकते हैं।

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केजरीवाल के अदालत में जिरह वाले वीडियो पर भी सख्ती

इतना ही नहीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत से उनकी रिक्यूजल याचिका खारिज होने के बाद अब वे एक वीडियो विवाद में घिर गए। केजरीवाल, उनके कुछ नेताओं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और पत्रकार रवीश कुमार के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। जिरह से जुड़े वायरल वीडियो को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।

अदालत में जज पर गंभीर आरोप लगाए

इससे पहले अदालत में जज स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष वकील के रूप में पेश होकर केजरीवाल ने जज पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने कहा था कि जज आरएसएस से जुड़े प्रोग्राम में 4 बार शामिल हुए थे। इसलिए उन्हें डर है कि जज उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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