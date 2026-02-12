Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsArvind Kejriwal withdraws plea from HC against ED summonses in excise policy case
अरविंद केजरीवाल ने वापस ली ED समन के खिलाफ हाई कोर्ट से याचिका, बताई ये वजह

अरविंद केजरीवाल ने वापस ली ED समन के खिलाफ हाई कोर्ट से याचिका, बताई ये वजह

संक्षेप:

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने कहा, 'तमाम दलीलें सुनने के बाद यह याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।'

Feb 12, 2026 02:54 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका अदालत से वापस लेने की अनुमति दे दी। ईडी ने यह समन शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के सिलसिले में उन्हें जारी किया था, और इसी समन को चुनौती देने के लिए केजरीवाल ने उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की थी।

केजरीवाल ने बताई याचिका वापस लेने की वजह

अदालत में केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही उन्हें उन आपराधिक मामलों में बरी कर दिया है, जो केंद्रीय एजेंसी के समन पर पेश न होने के कारण दर्ज किए गए थे। केजरीवाल के वकील ने कहा, 'अब काफी वक्त बीत चुका है और स्थितियां बदल गई हैं। इसलिए मैं इस याचिका पर जोर नहीं दूंगा, लेकिन भविष्य में उचित समय पर संवैधानिक दलीलें पेश करने का विकल्प खुला रखूंगा।'

ASG बोले- ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने कहा, 'तमाम दलीलें सुनने के बाद यह याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।' हालांकि बेंच ने स्पष्ट किया कि याचिका में उठाए गए सभी कानूनी सवाल भविष्य के लिए खुले रहेंगे।' वहीं ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि जांच एजेंसी ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील करेगी, जिसमें केजरीवाल को बरी किया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को दो मामलों में किया था बरी

इससे पहले 22 जनवरी को, ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को उनके खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग केस में बरी कर दिया था। ये केस कथित शराब घोटाला मामले में शामिल होने के लिए भेजे गए समन के बाद ED के सामने पेश नहीं होने के लिए दर्ज किए गए थे। अदालत ने उन्हें राहत देते हुए कहा था कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास भी आवाजाही का मौलिक अधिकार है साथ ही कहा था कि ED यह साबित करने में नाकाम रहा कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन नहीं माने।

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक ने ED द्वारा 21 मार्च, 2024 को पेश होने के लिए जारी किए गए नौवें समन के बाद इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट बेंच ने 20 मार्च, 2024 को ED से पिटीशन मेंटेनेबल होने के बारे में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। अगले दिन, कोर्ट ने ED से केजरीवाल की गिरफ्तारी से सुरक्षा की अर्जी पर भी जवाब देने को कहा, और कहा कि इस स्टेज पर वह उन्हें कोई अंतरिम राहत देने के लिए तैयार नहीं है। केजरीवाल को उसी शाम ED ने गिरफ्तार कर लिया।

केजरीवाल वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर हैं, जबकि CBI वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले ही जमानत दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तारी की जरूरत और अनिवार्यता के पहलू पर सवालों को गहराई से विचार के लिए एक बड़ी बेंच को भेज दिया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

Ncr News Delhi News
