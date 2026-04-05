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अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में खुद रखेंगे अपनी दलीलें; हाई कोर्ट में नई अर्जी

Apr 05, 2026 08:46 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कथित शराब घोटाले के अन्य पूर्व आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई अर्जी दी है। आम आदमी पार्टी की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल खुद हाजिर होकर अपनी दलीलें रखेंगे। 

अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में खुद रखेंगे अपनी दलीलें; हाई कोर्ट में नई अर्जी

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में खुद अदालत में पेश होकर अपनी दलीलें रखने का फैसला किया है। कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और कई अन्य आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष एक 'रिक्यूजल' आवेदन (सुनवाई से हटने का आवेदन) दाखिल किया है। आम आदमी पार्टी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल खुद सोमवार को अदालत में पेश होंगे और अपनी दलीलें रखेंगे।

हाल ही में मांगा था जवाब

गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को अंतिम मौका देते हुए ईडी की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था जिसमें निचली अदालत की ओर से कथित शराब घोटाला मामले में उनको आरोपमुक्त करते समय ईडी के खिलाफ की गई गैर जरूरी टिप्पणियों को हटाने की गुजारिश की गई है।

एक को छोड़ किसी ने नहीं दाखिल किया था जवाब

गौर करने वाली बात यह कि इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान समय लेने के बावजूद एक को छोड़कर किसी भी प्रतिवादी ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। इस मामले में जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने साफ कहा था कि अदालत मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई करेगी। अदालत मामले में संबंधित पक्षों की ओर से दलीलों को सुनेगी।

जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत ने कहा था- दे रहे अंतिम मौका

मामले में जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने साफ कहा था कि जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है। यदि जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो आगे जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त मान लिया जाएगा। अगली सुनवाई पर सभी पक्षों की दलीलों पर गौर किया जाएगा। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे। उनकी ओर से अदालत को बताया गया था कि विनोद चौहान को छोड़कर अन्य किसी ने जवाब दाखिल नहीं किया है।

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पहले दी थी दो अप्रैल तक की मोहलत

पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले 19 मार्च को अदालत ने अरविंद केजरीवाल और अन्य प्रतिवादियों को ईडी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो अप्रैल तक का समय दिया था। ईडी के वकील ने तब कहा था कि जवाब दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि याचिका में चुनौती केवल निचली अदालत के जज की ओर से ईडी के खिलाफ की गई टिप्पणियों तक ही सीमित है। इसका आरोप मुक्ति पर प्रभाव नहीं है।

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(पीटीआई-भाषा और एएनआई के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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