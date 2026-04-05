अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में खुद रखेंगे अपनी दलीलें; हाई कोर्ट में नई अर्जी
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कथित शराब घोटाले के अन्य पूर्व आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई अर्जी दी है। आम आदमी पार्टी की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल खुद हाजिर होकर अपनी दलीलें रखेंगे।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में खुद अदालत में पेश होकर अपनी दलीलें रखने का फैसला किया है। कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और कई अन्य आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष एक 'रिक्यूजल' आवेदन (सुनवाई से हटने का आवेदन) दाखिल किया है। आम आदमी पार्टी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल खुद सोमवार को अदालत में पेश होंगे और अपनी दलीलें रखेंगे।
हाल ही में मांगा था जवाब
गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को अंतिम मौका देते हुए ईडी की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था जिसमें निचली अदालत की ओर से कथित शराब घोटाला मामले में उनको आरोपमुक्त करते समय ईडी के खिलाफ की गई गैर जरूरी टिप्पणियों को हटाने की गुजारिश की गई है।
एक को छोड़ किसी ने नहीं दाखिल किया था जवाब
गौर करने वाली बात यह कि इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान समय लेने के बावजूद एक को छोड़कर किसी भी प्रतिवादी ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। इस मामले में जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने साफ कहा था कि अदालत मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई करेगी। अदालत मामले में संबंधित पक्षों की ओर से दलीलों को सुनेगी।
जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत ने कहा था- दे रहे अंतिम मौका
मामले में जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने साफ कहा था कि जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है। यदि जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो आगे जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त मान लिया जाएगा। अगली सुनवाई पर सभी पक्षों की दलीलों पर गौर किया जाएगा। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे। उनकी ओर से अदालत को बताया गया था कि विनोद चौहान को छोड़कर अन्य किसी ने जवाब दाखिल नहीं किया है।
पहले दी थी दो अप्रैल तक की मोहलत
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले 19 मार्च को अदालत ने अरविंद केजरीवाल और अन्य प्रतिवादियों को ईडी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो अप्रैल तक का समय दिया था। ईडी के वकील ने तब कहा था कि जवाब दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि याचिका में चुनौती केवल निचली अदालत के जज की ओर से ईडी के खिलाफ की गई टिप्पणियों तक ही सीमित है। इसका आरोप मुक्ति पर प्रभाव नहीं है।
(पीटीआई-भाषा और एएनआई के इनपुट पर आधारित)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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