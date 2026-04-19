कल फिर हाई कोर्ट में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज ने बताई वजह
सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अरविंद केजरीवाल सोमवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में फिर हाजिर होंगे। इस बार अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे।
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में अपनी कानूनी लड़ाई के तहत सोमवार को फिर दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होंगे। लेकिन इस बार वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल ने पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों से जुड़ा एक हलफनामा देने की कोशिश की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया जिसके लिए उन्हें खुद पेश होना पड़ा। अब सीबीआई के जवाब पर केजरीवाल अपना प्रति जवाब दाखिल करना चाहते हैं लेकिन उसे भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा रहा है। यदि उनके पक्ष को रिकॉर्ड पर ही नहीं लिया जाएगा तो न्याय कैसे मिलेगा। इसी सिलसिले में केजरीवाल कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे।
सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- केजरीवाल जी ने पिछले हफ्ते जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों से जुड़ा एक हलफनामा दाखिल करने की कोशिश की थी। उसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। केजरीवाल जी को खुद अदालत में पेश होना पड़ा और माननीय अदालत से विनम्र निवेदन करना पड़ा। अब CBI ने केजरीवाल जी के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल किया है। केजरीवाल जी सीबीआई के जवाब पर प्रति-जवाब दाखिल करना चाहते हैं।
…तो कैसे मिलेगा इंसाफ?
सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि प्रति जवाब को भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा रहा है। यदि हमारे आवेदन हलफनामे और जवाब को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा तो हमें इंसाफ कैसे मिल पाएगा? कल सुबह 10:30 बजे केजरीवाल जी एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होंगे। इस पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल माननीय अदालत से विनम्र निवेदन करेंगे कि कृपया उनके प्रति-जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया जाए।
पिछली बार भी वर्चुअल हुए थे पेश
बीते गुरुवार को भी अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में वर्चुअल रूप से पेश हुए थे। उन्होंने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ से अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने का आग्रह किया था। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई से उनके अलग होने की मांग संबंधी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद वह मामले की सुनवाई दोबारा शुरू नहीं कर रही हैं।
केजरीवाल ने किया था यह दावा
केजरीवाल ने दावा किया कि जज के परिवार के सदस्य केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं और उन्हें सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से काम मिलता है। ऐसे में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की न्यायिक निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। केजरीवाल ने अपने दावे के समर्थन में आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला दिया था। केजरीवाल ने अपनी दलीलों में कहा था कि जज के बेटे को पिछले वर्षों में बड़ी संख्या में सरकारी मामले सौंपे गए हैं। अदालत ने जस्टिस शर्मा को सुनवाई से अलग करने की मांग वाली याचिका पर 13 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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