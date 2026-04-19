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कल फिर हाई कोर्ट में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज ने बताई वजह

Apr 19, 2026 11:39 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अरविंद केजरीवाल सोमवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में फिर हाजिर होंगे। इस बार अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। 

कल फिर हाई कोर्ट में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज ने बताई वजह

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में अपनी कानूनी लड़ाई के तहत सोमवार को फिर दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होंगे। लेकिन इस बार वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल ने पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों से जुड़ा एक हलफनामा देने की कोशिश की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया जिसके लिए उन्हें खुद पेश होना पड़ा। अब सीबीआई के जवाब पर केजरीवाल अपना प्रति जवाब दाखिल करना चाहते हैं लेकिन उसे भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा रहा है। यदि उनके पक्ष को रिकॉर्ड पर ही नहीं लिया जाएगा तो न्याय कैसे मिलेगा। इसी सिलसिले में केजरीवाल कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे।

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- केजरीवाल जी ने पिछले हफ्ते जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों से जुड़ा एक हलफनामा दाखिल करने की कोशिश की थी। उसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। केजरीवाल जी को खुद अदालत में पेश होना पड़ा और माननीय अदालत से विनम्र निवेदन करना पड़ा। अब CBI ने केजरीवाल जी के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल किया है। केजरीवाल जी सीबीआई के जवाब पर प्रति-जवाब दाखिल करना चाहते हैं।

…तो कैसे मिलेगा इंसाफ?

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि प्रति जवाब को भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा रहा है। यदि हमारे आवेदन हलफनामे और जवाब को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा तो हमें इंसाफ कैसे मिल पाएगा? कल सुबह 10:30 बजे केजरीवाल जी एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होंगे। इस पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल माननीय अदालत से विनम्र निवेदन करेंगे कि कृपया उनके प्रति-जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया जाए।

पिछली बार भी वर्चुअल हुए थे पेश

बीते गुरुवार को भी अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में वर्चुअल रूप से पेश हुए थे। उन्होंने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ से अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने का आग्रह किया था। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई से उनके अलग होने की मांग संबंधी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद वह मामले की सुनवाई दोबारा शुरू नहीं कर रही हैं।

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केजरीवाल ने किया था यह दावा

केजरीवाल ने दावा किया कि जज के परिवार के सदस्य केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं और उन्हें सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से काम मिलता है। ऐसे में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की न्यायिक निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। केजरीवाल ने अपने दावे के समर्थन में आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला दिया था। केजरीवाल ने अपनी दलीलों में कहा था कि जज के बेटे को पिछले वर्षों में बड़ी संख्या में सरकारी मामले सौंपे गए हैं। अदालत ने जस्टिस शर्मा को सुनवाई से अलग करने की मांग वाली याचिका पर 13 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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