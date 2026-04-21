केजरीवाल ने खुद RSS से ली मदद; जस्टिस पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेता ने घेरा
कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा- केजरीवाल ने तो खुद आरएसएस से मदद ली है। आम आदमी पार्टी तो खुद आरएसएस से ही निकल कर आई है।
आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लग चुका है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार करते हुए अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने याचिका मं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से मामले से अलग हो जाने की मांग की थी। याचिका खारिज किए जाने के बाद दूसरे दिन भी इस मसले पर सियासत गर्म रही।
केजरीवाल की पार्टी तो खुद आरएसएस से निकली
कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा- केजरीवाल ने अपनी दलील में कहा है कि जज ने आरएसएस के सेमिनार को अटैंड किया है। अरविंद केजरीवाल ने तो खुद आरएसएस से मदद ली है। उनकी पार्टी तो आरएसएस से ही निकल कर आई है। साल 2010 में केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बैठकें विवेकानंद फाउंडेशन में ही करते थे।
बेबुनियाद बातों से कम होती है क्रेडिबिलिटी
अभिषेक दत्त ने दावा किया कि आरएसएस के लोगों ने सामने आकर बोला है कि उन्होंने केजरीवाल की मदद की है। वह शख्स जो आरएसएस की मदद लेकर आम आदमी पार्टी बनाता है। यही नहीं भाजपा के कहने पर चुनाव भी लड़ता है। वह ऐसी बेबुनियाद बातें जब करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती है। मेरा मानना है कि जज ऐसे आरोपों से ऊपर होते हैं। केजरीवाल ने ऐसी दलील केवल सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए दी थी जो उन पर उल्टा पड़ेगी।
अरविंद केजरीवाल की मांग दुर्भाग्यपूर्ण- रेखा गुप्ता
एक दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि न्यायाधीश को हटाने की अरविंद केजरीवाल की मांग दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होने का खतरा है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और गरिमा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।
फैसले में क्या कहा था अदालत ने…
जस्टिस शर्मा ने कहा कि यह अदालत संस्था के सम्मान के लिए खड़ी रहेगी। मैं खुद को इस मामले से अलग नहीं करूंगी। किसी भी वादी को बिना किसी ठोस सबूत के न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोई न्यायाधीश किसी वादी के निराधार डर को दूर करने के लिए खुद को मामले से अलग नहीं कर सकता है। किसी राजनीतिक नेता को बिना किसी ठोस आधार के किसी संस्था को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि किसी न्यायाधीश पर किया गया व्यक्तिगत हमला पूरी न्यायपालिका पर हमला होता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।