Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अरविंद केजरीवाल फांसी घर मामले में आज विधानसभा समिति के सामने होंगे पेश, आतिशी बोलीं- हिम्मत है तो…

Mar 06, 2026 06:22 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

फांसीघर मामले में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे। इस पेशी को लेकर आप की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सरकार को चुनौती दी।

अरविंद केजरीवाल फांसी घर मामले में आज विधानसभा समिति के सामने होंगे पेश, आतिशी बोलीं- हिम्मत है तो…

फांसीघर मामले में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे। इस पेशी को लेकर आप की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सरकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो इसे लाइव स्ट्रीम किया जाए, ताकि जनता सच जान सके।

आतिशी ने बताया कि रामनिवास गोयल के स्पीकर बनने के बाद विधानसभा के बंद कई कमरे खोले गए और उनमें से एक कमरे के पीछे सुरंग से जुड़ा रास्ता मिला। ब्रिटिश भारत के दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ कि मौजूदा विधानसभा में उस समय मजिस्ट्रेट कोर्ट था, जहां फैसलों के बाद कैदियों को रखा जाता था। आतिशी ने कहा कि जनता की सुरक्षा, ऐतिहासिक सत्य और दिल्लीवासियों के अधिकारों के लिए सरकार को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने समस्याओं पर भी भाजपा सरकार की आलोचना की।

उधर, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी को ‘फांसी घर’ जांच पर मीडिया में बयान देने के लिए आधिकारिक तौर पर आगाह किया। उन्होंने कहा कि साक्ष्य केवल समिति में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए जाएं।

ऐतिहासिक सत्य को छुपा रही है भाजपा- आतिशी

आतिशी ने दावा किया कि आप सरकार के दौरान दिल्ली विधानसभा के नवीनीकरण में एक गुप्त कमरा मिला, जिसमें रस्सियां, कांच की गोलियां, जूते और कपड़े रखे थे। उनका कहना है कि यह ब्रिटिश भारत के समय के गुप्त फांसी घरों में से एक था, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को गैर-न्यायिक तरीके से सजा दी जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अभी भी अंग्रेजी हुकूमत के पक्ष में खड़ी है और इस ऐतिहासिक सत्य को छुपा रही है।

ये भी पढ़ें:…तो राजनीति छोड़ दूंगा; जंतर-मंतर से अरविंद केजरीवाल ने दे दिया चैलेंज
ये भी पढ़ें:गुलाल, मिठाई और जीत का जश्न, सिसोदिया के घर होली के रंग में ऐसे झूमे केजरीवाल
ये भी पढ़ें:फांसी घर केस में विधानसभा समिति के सामने पेश होंगे AK, लाइव स्ट्रीमिंग की अपील

आम आदमी पार्टी का झूठ उजागर- सचदेवा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पुराने सचिवालय में फांसीघर का दावा और अरविंद केजरीवाल का झूठ पहले ही उजागर हो चुका है। सचदेवा ने बताया कि लाइव स्ट्रीमिंग की मांग सिर्फ राजनीतिक प्रचार है और इसका कोई संवैधानिक औचित्य नहीं। आप नेताओं को स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत का अपमान करने से पहले कांग्रेस से पूछना चाहिए कि 1947-2013 तक फांसीघर क्यों नहीं मिला।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।