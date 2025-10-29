दरअसल इस सरकार के; 'सरकारी बारिश' नहीं हुई तो केजरीवाल ने कह दी चुभने वाली बात

संक्षेप: अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा कि दरअसल इस सरकार के सारे इंजन ही फेल हैं। ये सरकार ही पूरी तरह से फेल है। इससे पहले आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो बनाकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा।

दिल्ली में कृत्रिम बारिश या कहें नकली बारिश कराने की घड़ी कल मंगलवार को आ गई, लेकिन ट्रायल के बाद मौसम की बेरुखी के चलते इसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। IIT कानपुर के निदेशक की मानें तो इसका कारण बादलों में नमी की मात्रा में कमी थी। अब इसपर आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने क्लाउड सीडिंग से जुड़ी खबर पर रिपोस्ट करते हुए रेखा सरकार को पूरी से तरह से फेल सरकार बता दिया।

अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा कि दरअसल इस सरकार के सारे इंजन ही फेल हैं। ये सरकार ही पूरी तरह से फेल है। इससे पहले आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो बनाकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कल सुबह से सभी मीडिया चैनल्स पर चलवाया की कृत्रिम बारिश से दिल्ली में बारिश होगी। बुराड़ी,मयूर विहार,करोल बाग में बारिश होनी थी। हमने इलाके के विधायक,पार्षद और लोगों से पूछा-बारिश हुई या करोड़ों रुपये हुए बर्बाद?