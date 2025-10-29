Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsArvind Kejriwal teases delhi government for not successful in artificial rain Rekha Gupta manjinder sirsa
दरअसल इस सरकार के; 'सरकारी बारिश' नहीं हुई तो केजरीवाल ने कह दी चुभने वाली बात

दरअसल इस सरकार के; 'सरकारी बारिश' नहीं हुई तो केजरीवाल ने कह दी चुभने वाली बात

संक्षेप: अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा कि दरअसल इस सरकार के सारे इंजन ही फेल हैं। ये सरकार ही पूरी तरह से फेल है। इससे पहले आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो बनाकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा।

Wed, 29 Oct 2025 09:27 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में कृत्रिम बारिश या कहें नकली बारिश कराने की घड़ी कल मंगलवार को आ गई, लेकिन ट्रायल के बाद मौसम की बेरुखी के चलते इसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। IIT कानपुर के निदेशक की मानें तो इसका कारण बादलों में नमी की मात्रा में कमी थी। अब इसपर आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने क्लाउड सीडिंग से जुड़ी खबर पर रिपोस्ट करते हुए रेखा सरकार को पूरी से तरह से फेल सरकार बता दिया।

अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा कि दरअसल इस सरकार के सारे इंजन ही फेल हैं। ये सरकार ही पूरी तरह से फेल है। इससे पहले आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो बनाकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कल सुबह से सभी मीडिया चैनल्स पर चलवाया की कृत्रिम बारिश से दिल्ली में बारिश होगी। बुराड़ी,मयूर विहार,करोल बाग में बारिश होनी थी। हमने इलाके के विधायक,पार्षद और लोगों से पूछा-बारिश हुई या करोड़ों रुपये हुए बर्बाद?

दिल्ली में कृत्रिम बारिश न होने के पीछे के कारण पर आईआईटी कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल ने प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में Cloud Seeding के जरिए बारिश कराने का प्रयास पूरी तरह सफल नहीं रहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया प्रदूषण की समस्या का कोई जादुई समाधान नहीं है,बल्कि यह सिर्फ आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए है। उन्होंने बताया कि इसका कारण यह है कि बादलों में नमी की मात्रा कम थी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Arvind Kejriwal Rekha Gupta Delhi News Today
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।